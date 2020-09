Lire en Europe. Textes, formes, lectures (XVIIIe-XXIe siècle)

Sous la direction de Lodovica Braida et Brigitte Ouvry-Vial, avec la collaboration d'Elisa Marazzi et Jean-Yves Samacher

Presses Universitaires de Rennes, 2020.

384 p.

28,00 €

ISBN : 978-2-7535-8046-6

Ce livre propose une réflexion sur les transformations observées dans l’histoire de la lecture du XVIIIe siècle à nos jours : les nouveaux lecteurs et les nouvelles modalités d’appropriation des textes liées aux nouvelles stratégies éditoriales, les formes et les supports ainsi que les représentations idéologiques, pédagogiques et plus largement les contraintes qui pèsent sur la lecture. Cette série d’études de cas s’efforce de ne pas séparer la matérialité de l’écrit de l’historicité du lecteur et de maintenir une stricte corrélation entre les analyses des textes, des formes et des lectures.

