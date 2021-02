BESANÇON

L’après-guerre et les 30 glorieuses face à l’agonie du théâtre ambulant en France.

Journée d'étude le 3 mai 2021 / Besançon

Le théâtre démontable forain est né en France dans une période post-révolutionnaire propice à la nouveauté. Leur mise à l’écart, le rejet des institutions dites classiques n’empêchent pas son âge d’or. Durant près de deux siècles, des familles foraines apportent une vie théâtrale sur tout le pays et sont près de deux cents à sillonner la France. Au sommet de son apogée, le théâtre forain sera confronté à de nombreux obstacles : les deux guerres mondiales, les nouvelles normes de sécurité, et sans doute le plus fatal, l’arrivée de la télévision. Ces difficultés le mettent à mal et entraînent sa fin dans les années soixante.

Avec les trente glorieuses, la société est en plein essor et la politique de décentralisation permet le développement et la diffusion du théâtre dans les régions. Pourtant, on ne se soucie pas du théâtre démontable forain qui propose déjà des spectacles populaires sur l’ensemble du pays depuis deux siècles et qui est en pleine agonie. Une agonie, le mot est fort, mais représente parfaitement le traumatisme subi par la majorité des familles de « démontables ».

L’ambition de cette journée est donc double : apporter une vision scientifique et universitaire par des chercheurs et professeurs, et faire la rencontre, entendre les témoignages de descendants d’artistes de théâtres démontables.

La journée traitera notamment des sujets suivants :

Le théâtre démontable, l’itinérance au théâtre. La salle de spectacle, le quotidien d’une vie nomade, les arts forains, les formes artistiques sur les foires, les familles d’artistes ambulants, le répertoire populaire (mélodrame), les théâtres de famille, le théâtre face à l’arrivée des nouvelles technologies, les normes drastiques des théâtres au xxe, les formesartistiques ambulantes...

Qu'engendre la mort des théâtres ambulants ? Quels vont être les enjeux dramatiques ? Que vont devenir les artistes, qui parfois sont les descendants de plus de 4 générations de banquistes ? Quelles empreintes ont-ils laissées ? Est-ce la mort définitive du théâtre démontable ?

Organisateurs : Jean Baptiste Loli (Doctorante), Guy Freixe (Professeur en Histoire et Esthétique des Arts de la scène de l'Université de Franche-Comté, Besançon)Maelle Rousselot, Aurélien Deque /Doctorants ELLIADD.

Les présentations seront données exclusivement en français. Merci d’envoyer votre proposition de contribution (environ 300 mots) assortie d’une courte notice bio-bibliographique, à l’adresse suivante : jeanbaptisteloli@hotmail.com pour le 29 février 2021.