L'année balzacienne 2020, n° 21 :

"Balzac et la pluralité des mondes"

PUF, 2020

EAN : 9782130822912

Balzac a inspiré écrivains, peintres, sculpteurs, compositeurs, dramaturges et cinéastes ; il a retenu l’intérêt d’historiens, de philosophes, théoriciens politiques, économistes, sociologues, juristes, psychologues et biologistes, sans parler de la critique littéraire, dont toutes les variantes apparues au fil du temps ont su le placer sous leur régime méthodologique.

La question d’appartenance d’un discours à une discipline se pose dès qu’on cherche à créer une catégorie du savoir et à lui donner une ascendance. C’est ainsi que l’émergence au XIXe siècle d’une critique historiquement orientée amène le problème de savoir comment rassembler sous une même étiquette « littéraire » théologiens, philosophes, savants et hommes de lettres. Or, Balzac entre en scène au moment précis où la difficulté de catégoriser se manifeste avec acuité. Il illustre cette situation par ses choix biographiques (philosophe, éditeur, journaliste, candidat à la députation, écrivain…) ou génériques (roman, théâtre, histoire, politique…). Beaucoup de représentants de disciplines en gestation ont alors assimilé une partie de ses œuvres, avant d’éviter tout voisinage avec lui en raison de la sacralisation scientifique de leur démarche. Au XXe siècle, avec la psychanalyse, la sociologie, les Annales, Balzac se replace au centre des savoirs, dans la mesure où ceux-ci interrogent les bases et les limites de leurs méthodes. Balzac semble depuis d’une actualité permanente. Oscar Wilde voyait en lui l’inventeur du XIXe siècle ; Cendrars le considère comme le créateur du XXe siècle ; Antonio Moresco admire sa force disruptive au XXIe siècle commençant.

Dans ce volume, il s’agit de se demander comment, après avoir absorbé les savoirs de son temps pour en former un ensemble romanesque inédit, La Comédie humaine, parfois en l’absence même de toute référence ou allusion explicites, informe désormais les disciplines de la pensée et de la création de notre époque. Ceci en tournant le regard moins vers le passé que vers la dynamique d’une réception et d’une modélisation en cours et les perspectives que celle-ci peut dégager dans un avenir plus ou moins proche.

Sommaire

André Vanoncini : Introduction

François Bon : Balzac quand même

CHOC DES MONDES, CHAOS ET SYSTÈME

Jérôme David : Balzac, les Secondes Lumières

Thomas Klinkert : Perec et Balzac. La modélisation comme principe fondamental du roman réaliste

Willi Jung : Typicité et anthropologie littéraire

Dominique Massonnaud : Le « penser par cas » balzacien. Une modélisation neuve pour l’analyse du présent

Alexandre Péraud : La Comédie humaine comme modélisation économique du monde

ARTICULATION DES MONDES, ENQUÊTES SUR LA RECHERCHE DE L’ABSOLU

Chantal Massol : Un roman d’enquête(s)

Patrizia Oppici : Le paradigme du don dans La Comédie humaine. Un modèle pour la pensée contemporaine ?

Ye Young Chung : Pour une généalogie des valeurs balzaciennes

RÉGULATION DES MONDES, ACTION ET RÉACTION

Nathalie Heinich : Balzac en précurseur de la sociologie analytique

Philippe Dufour : Relire Le Cousin Pons à la lumière de Tocqueville. Un modèle dynamique de la décadence

Anne-Gaëlle Weber : Portrait de Balzac en sociologue des sciences. Pour une relecture de la « querelle des Analogues »

Christèle Couleau : Modélisation 3D : Balzac, Houellebecq, Despentes

Andrew Watts : À mille lieues de Saumur ? Ré-inventer Balzac pour la radio avec Eugénie Grandet (BBC, 2014)

Anne-Marie Baron : Balzac modèle universel du romanesque cinématographique

Antonio Moresco, Susi Pietri : « L’Affronteur »

VARIÉTÉS

Danielle Dupuis : D’un siècle à l’autre, Balzac et les écrivains roumains

Thomas Welles Briggs : L’incompréhensibilité didactique : Les Parents pauvres et l’esprit des lois modernes

Jean-Jacques Gautier : « N’allez-vous pas du côté d’Azay ? ». Du Grand Propriétaire à Ecce Homo : un château de famille

FUTURAMA

Silvia Baroni, « Illustrer La Comédie humaine. Entre texte et image ». Thèse dirigée par Donata Meneghelli et Mireille Labouret, et soutenue à l’université de Bologne, le 9 avril 2019

Cécile Guinand, « Roman et caricature au XIXe siècle. Balzac : Illusions perdues. Flaubert : L’Éducation sentimentale ». Thèse dirigée par Daniel Sangsue et soutenue à l’université de Neuchâtel, le 28 septembre 2018.

Maria Gal, « Balzac et l’allégorie. Histoire d’un paradigme ». Thèse dirigée par Jérôme David et soutenue à l’université de Genève, le 18 décembre 2019

William Kels, « De Zeuxis à Zadig. Théories du “modèle idéal” et poétiques de la recomposition (XVIIIe-XIXe siècles) ». Thèse dirigée par Jean-Christophe Cavallin et soutenue à l’université d’Aix-Marseille, le 30 janvier 2020.

DOCUMENTATION

Notes :

Yann-Loïc Jacq : L’attitude d’Auguste Barchou au printemps 1813 : un élément à propos du départ de Balzac du collège de Vendôme

Takeshi Matsumura : Sur une citation de Chateaubriand dans Le Père Goriot

Gloria Carneiro do Amaral : Balzac lu par un Brésilien

Revue critique :

Revue bibliographique :

Florence Lignac et Michel Lichtlé : Bibliographie balzacienne (Année 2018)

Armine Kotin Mortimer, Tim Farrant, Elisheva Rosen, Mariolina Bongiovanni-Bertini, Marco Stupazzoni, Takayasu Oya, Véra Milchina : Balzac à l’étranger

Informations et nouvelles

Résumés / Abstracts

