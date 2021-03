La puissance projective. Intrigue narrative et projet urbain

Lieven Ameel, Bart Keunen, Pieter Uyttenhove (dir.)

MétisPresses

ISBN : 978-2-940563-85-2

264 p.

34,00 CHF

PRÉSENTATION

L’imagination narrative, telle qu’envisagée en littérature, joue un rôle tout aussi important dans la conception urbaine et paysagère. Concevoir l’environnement urbain, n’est-ce pas aussi raconter et imaginer un réseau qui réunira en une trame consistante des personnes, des espaces, des objets, des activités, des images éparses?

Depuis les années 1990, le «tournant narratif» nous aide à mieux comprendre les processus créatifs qui accompagnent la conception de projets urbains et de paysage. Par le récit, urbanistes et paysagistes anticipent des situations futures, les organisent en des ensembles cohérents composés d’une multiplicité d’images et de leurs interactions — comme le ferait un écrivain.

Le présent ouvrage, faisant référence à des figures mythologiques comme à des penseurs modernes, jongle entre textes, projets et images, analyses et analogies et approfondit par là ce parallèle littéraire. Différentes disciplines sont conviées: l’anthropologie, la chronophotographie, l’art de la promenade, la philosophie, la sémiologie, la mythologie et l’histoire de l’art. Des ruines du Saillant d’Ypres à Disneyland Paris, de la périphérie romaine à la Défense, cet ouvrage développe des études de cas variées et crée ainsi un terrain fertile pour repenser l’urbanisme et ses enjeux.

SOMMAIRE

INTRODUCTION | 9

Architecture, urbanisme et imagination narrative: la naissance d’un projet / Antécédents et structure de l’ouvrage / L’imagination narrative comme pierre angulaire de la conception créative / L’imagination paysagère: espace-action, espace-transformation et espace-projet / La narration comme puissance projective: vers une théorie narrative de l’urbanisme / Récits et planification / Approches des récits d’urbanisme et de planification / De quelques conditions préalables en matière de méthodologie

1 / PROJECTION ET CHRONOTOPIE: UNE APPROCHE NARRATOLOGIQUE | 23

Changement, narration et imagination / Bakhtine et les chronotopes de l’imagination narrative / Réduction, schématisation et développement temporel dans la narrativité

2 / L’ESPACE-ACTION COMME «TASKSCAPE» | 33

Le paysage comme image d’action / Anthropologie et paysage / Le paysage comme taskscape / Le paysage vu de l’intérieur / Le taskscape du paysage moderne / Walkscape, investir le paysage par le mouvement: vers une science du lieu / L’art de la promenade, selon Hendrik Sturm / Le paysage comme «lieu» / Le corpus chronophotographique de Recollecting Landscapes / Modernisation versus authenticité: le regard de Massart / Le sens du lieu / L’exclusivité du paysage: idéologie et quotidienneté des lieux / Analyse de chronophotographies en termes de «taskscape» et de «lieu» / Aïon et Tyché comme répétition et différence: formes archétypiques de l’espace-action / Chronotope d’équilibre et chronotope conflictuel: Hestia et Hermès

3 / L’ESPACE-TRANSFORMATION COMME INTRIGUE | 107

Images chronophotographiques et intrigue / Le paysage comme langage / Le paysage comme forme et fonction, ou comme œuvre ouverte / Projet et possibilité de significations multiples / Narration et intrigue / Chronotopies téléologique et dialogique / Le chronotope de mission / Le chronotope de dégradation / Le chronotope de régénération / Le chronotope dialogique / Un espace-intrigue sans eschatologie / Les couples Hestia-Aïon et Hermès-Tyché / Les différentes intrigues au sein du dialogue chronotopique

4 / L’ESPACE-PROJET COMME SCÉNARIO | 143

Problématiques et caractéristiques de la pensée par scénario en urbanisme / Pensée projective et pensée prospective / évolution de la pensée par scénario / Le scénario transforme l’espace en projet / Auteur de texte, auteur de ville / Le lieu et la scénographie / Contours cognitifs et l’impossible cage

5 / PROJETER EN NARRANT | 169

Deux cas d’étude / «Un quartette de scénarios spatiaux pour les Pays-Bas» / Un exemple d’école / Enjeu des scénarios / Hypothèses et alternatives du «Schéma de structure de Gand» / Aperçu et mise en œuvre de la pensée par scénario

6 / ANALYSE DE RÉCITS URBANISTIQUES | 189

Modèles et récits / Haut-Courtrai, Secchi-Viganò, 1990: un chronotope dialogique / Seine-Arche, Treuttel-Garcias-Treuttel, 2002: un chronotope de régénération / Val d’Europe: un chronotope de mission / Le Saillant d’Ypres: un chronotope tragique / Actual Territories, Stalker/ON: un chronotope de dégradation / Conclusion

CONCLUSION | 235

Modernité et tradition / Eschaton euclidien et Kairos einsteinien / Des paysages à interprétation multiple

