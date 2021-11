Ce recueil d’une quarantaine d’articles, associés à une iconographie de plus de 270 images, met en lumière la recherche pionnière de Luce Abélès sur les relations entre arts et littérature au XIXe siècle.

Luce Abélès a inauguré des pans entiers de domaines aujourd’hui balisés, par une approche mobilisant l’histoire de l’art, la littérature, l’histoire culturelle, la sociologie, l’esthétique et un large éventail de représentations visuelles, textuelles et médiatiques : le lien entre fiction et exposition (musées, galeries ou Salons), la critique d’art, les sociabilités artistiques du XIXe siècle et les modes d’expression propres à la bohème (répertoire du théâtre d’ombre et des cabarets, affiches, publications satiriques...), la revue littéraire et artistique comme la grande presse, le livre illustré à faible ou à large diffusion.

Ce volume forme une somme qui réunit Mallarmé, Champfleury, Sand, Valéry, Manet, Daumier, Toulouse-Lautrec, Chéret, emmenant le lecteur du Chat Noir aux Arts incohérents, du musée imaginaire des écrivains à l’Exposition universelle de 1900, de la revue d’art à la revue satirique ou théâtrale, des ateliers des imprimeurs-bibliophiles comme Pelletan ou Morris aux éditions illustrées populaires, dans une vaste redécouverte panoramique des faits artistiques et littéraires du XIXe siècle.



Luce Abélès (1953-2015) fut en charge des études des relations entre littérature et art au XIXe siècle au sein du musée d’Orsay depuis sa création jusqu’en 2003, puis en tant que chercheuse indépendante. Outre ses publications, elle a créé une base de données sur le livre illustré au XIXe siècle.



Le texte et les notes des articles ont été revus par les éditeurs et préfaciers, spécialistes des différents domaines de recherche concernés (Françoise Cestor, Chantal Georgel, Anne-Christine Royère, Julien Schuh, Évanghélia Stead, Hélène Védrine, Jean-Didier Wagneur).



Sommaire

Avant-propos, par Judith Bormand et Marc Bormand

Préface, par Hélène Védrine



I. Musée et littérature, édité et préfacé par Chantal Georgel et Hélène Védrine

Roman, musée

Du Cousin Pons à L’Aiguille creuse. Les musées privés romanesques au XIXe siècle

1848, 1865 : Champfleury et Daumier

Présentation de Du réalisme : Correspondance Champfleury-George Sand

Portrait et paysage : Mallarmé, Whistler, Monet

Paul Valéry et la photographie



II. Bohèmes et fantaisie, édité et préfacé par Françoise Cestor et Jean-Didier Wagneur

Le gamin de Paris

Fernand Desnoyers, « le dernier bohème »

La Dame aux éventails, figure de fantaisie

Paul Verlaine, de la bohème au bohème

La froide fantaisie du monologue

L’extravagance joyeuse : le Clou, le Lézard, les Arts incohérents

Ailleurs !, revue satirique et poème coloré

Les recueils illustrés de chansonniers

Toulouse-Lautrec : la baraque de la Goulue

Tolav Segroeg, Hongrois de Montmartre



III. Revues littéraires et artistiques, édité et préfacé par Anne-Christine Royère et Julien Schuh

La Renaissance littéraire et artistique : une critique engagée

1893 : les littératures européennes au crible des revues françaises

L’Escarmouche de Georges Darien, novembre 1893-janvier 1894

L’Almanach du bibliophile d’Édouard Pelletan (1898-1903)

Les revues de l’image et du livre (1890-1897) et l’illustration en question

Les succès en images : la revue théâtrale Les Premières illustrées (1881-1888)

Les Premières illustrées (1881-1888), une revue expérimentale

La chromotypographie en France dans le livre et la presse

« Je suis commerçant mais un peu artiste aussi… » : Les Hommes d’aujourd’hui, de Cinqualbre à Vanier



IV. Livres illustrés, édité et préfacé par Évanghélia Stead et Hélène Védrine

« Je suis pour – aucune illustration » : Mallarmé et le livre illustré

Tradition et modernité : Les Rassemblements, un livre de transition

Louis Legrand illustrateur : du Courrier français aux sociétés de bibliophiles

Les traductions illustrées d’Edgar Poe en France (1855-1914)

Les éditions illustrées de Champfleury : romans, contes, nouvelles

Un projet d’illustration inabouti : lettres de Champfleury à Hector Giacomelli

La Kelmscott Press de William Morris et son influence

Fantastique et fantaisie. Le livre d’enfants au tournant du siècle

Le renouveau du bois gravé dans le livre illustré

L’ornementation d’À rebours, par Auguste Lepère

Jules Chéret et le livre illustré : l’invention des couvertures en couleurs

La caricature et l’illustration à l’Exposition universelle de 1900



Table des figures