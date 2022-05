Dialogues littéraires en Méditerranée

sous la direction de Khalil Baba

Avec lla collaboration de Khouya El Omari Elalaoui

Cet ouvrage collectif se propose d'interroger les littératures méditerranéennes des deux rives situées entre imaginaire, société et histoire, et où les voix et les voies les plus variées s’entrecroisent. Il se veut également l'occasion d'un échange profond qui consiste à faire affleurer des points de contact et de divergence entre les différentes cultures de la région. Les dix-neuf dissertations qui le composent sont réparties – outre la contribution inaugurale – en cinq axes abordant des questions d’actualité méditerranéenne d’Orient et d’Occident comme le fémi-humanisme, l’identité, l’interculturalité, le voyage… Elles sont le fruit d’un travail d’analyse intellectuel et scientifique d’enseignants-chercheurs provenant de sphères culturelles multiples et différentes : du Liban, des États-Unis d’Amérique, de l’Espagne, de la Tunisie, de la Grèce, de la France, de la Côte d’Ivoire et bien sûr du Maroc.

Comité scientifique

- Évelyne ACCAD (Université d’Illinois, Chicago, États-Unis d’Amérique)

- Khalil BABA (Université Mohammed Premier d’Oujda, Maroc)

- Atmane BISSANI (Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc)

- Khouya EL OMARI ELALAOUI (Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc)

- Stephanie GENTY (Université d'Evry-Val-d'Essonne, Paris, France)

- Abderrahim KAMAL (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)

- Mustapha KHIRI (Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc)

- Carole MEDAWAR (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)

- Bernoussi SALTANI (Écrivain, Francfort, Allemagne)

- Zsuzsa SIMONFFY (Université de Pécs, Hongrie)

- Catherine WEBSTER (Université d’Oklahoma Central, États-Unis d’Amérique)

SOMMAIRE



- Avant-propos

- Contribution inaugurale

Carole Medawar (Liban)

L’écriture « fémi-humaniste » en quête d’exutoires dans ″La Maison de la tendresse″ d’Évelyne Accad

- Littératures méditerranéennes et féminisme

Évelyne Accad (États-Unis d’Amérique)

De Tunis à Beyrouth, des femmes parlent

Inmaculada Garro Sánchez (Espagne)

Espacios mediterráneos a través de las autobiografías de mujeres de la orilla africana

Richmond Alain Konan (Côte d’Ivoire)

La « conscience féministe » musulmane comme chemin de négociation d’une égalité des sexes. L’exemple de ″L’Insoumise de la porte de Flandre″ de Fouad Laroui

- Orient et Occident méditerranéens : regards croisés

Khalil Baba (Maroc)

Bayt al-H'ikma : cette lumière orientale qui irradie la Méditerranée

Noureddine Fadily (Maroc)

La Méditerranée dans la littérature de jeunesse : une mosaïque des civilisations et des cultures. Exemple de 25 contes de la Méditerranée de Jean Muzi

Saadia Rahali (Maroc)

L’image du Maroc dans les écrits des frères Tharaud : Regard de l’autre sur soi

- Littératures méditerranéennes et questions identitaires

Raouia Haddad (Tunisie)

Poétique de la déconstruction territoriale et historique dans les œuvres d’Amin Maalouf

Youssef Jabri (Maroc)

Le roman judéo-maghrébin, ou écrire à marée haute

Afaf Majit (Maroc)

L’ici et l’ailleurs, le double-là dans ″Moi, Mireille lorsque j’étais Yamina″ de Fadéla Sebti

Jalal Ourya (Maroc)

L’expérience migratoire et la question d’identité et d’appartenance dans Ce vain combat que tu livres au monde de Fouad Laroui

- Voyage en Méditerranée

Saadia Dahbi (Maroc)

De la contemplation du Maroc dans l’œuvre d’André Chevrillon ″Un Crépuscule d’Islam″ : Une sensibilité romantique

Samira Etouil (Maroc)

Penser, rêver et (d)écrire la Méditerranée. Trois modalités de lecture du ″Conteur″ de Hédi Bouraoui

François Le Guennec (France)

Le séjour algérien d'Alphonse Daudet (1861)

Antigone Samiou (Grèce)

L'aspect topographique, topologique et interculturel de la Méditerranée dans le récit de voyage en Grèce au vingtième siècle

- Orient et Occident méditerranéens : dialogues interculturels

Khouya El Omari Elalaoui (Maroc)

Le Clézio et Meddeb : deux rives, deux visions

EL Arbi El Bakkali (Maroc)

Une possibilité de dialogue inter-méditerranéen : le cas de Tanger pour Mohamed Choukri et Jean Genet

Jaouad Rouchdi (Maroc)

Espaces méditerranéens et dialogue interculturel à travers ″Pérégrinations portugaises″ de José Saramago et ″Istanbul″ d’Orhan Pamuk

Hasnaa Arrifi (Maroc)

Méditerranée, interculturalité et altérité à travers la quête de soi dans ″Pèlerinage d’un artiste amoureux″ de Abdelkébir Khatibi.