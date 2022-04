Fraîchement débarqué à New York pendant une permission, Wesley, jeune matelot, se joint dans un bar à une bande de joyeux lurons. Fasciné par leurs courants de pensée, il s’enivre, entre autres, de leur conversation. L’un d’entre eux, Bill, est particulièrement touché par Wesley et son existence si libre. Au petit matin, sur un coup de tête, Bill décide de dire adieu à sa vie de professeur à Columbia afin de rejoindre la marine avec Wesley. Les voici tous deux partis pour une grande aventure existentielle, d’abord sur la route sans un sou dans le but d’atteindre Boston, puis pour s’embarquer sur le Westminster, direction le Groenland…

Les éditions Gallimard mettent à l'eau le tout premier roman de Jack Kerouac, écrit à la main à l’âge de vingt et un ans, resté inédit en français. L’océan est mon frère dévoile déjà toute la virtuosité d'un romancier à l’écriture intempestive, capable d'enflammer n'importe quel dialogue, pour faire droit aux sentiments de liberté et de fraternité. Fabula vous invite à feuilleter le livre…

—

Paraît dans le même temps chez le même éditeur, mais dans la collection "Poésie", Mexico City Blues, le grand œuvre poétique d'un jazzpoet passionné de blues, composé de 252 chorus, écrit à Mexico en 1955, nourri de marijuana et d’élans mystiques, au lendemain d'une initiation au bouddhisme par Allen Ginsberg. D’une extrême liberté, spontanée, folle, sauvage, joyeuse ou désespérée tour à tour, l’écriture de l’icône de la beat generation tient du vertige, entre rythmique et mystique.