Katia Ghosn et Benoît Tadié (dir.)

Le récit criminel arabe / Arabic Crime Fiction

Harrassowitz Verlag

ISBN: 978-3-447-11576-6

268 p.

58,00 €

PRÉSENTATION

Les fictions du monde arabe font la part belle aux faits criminels, depuis la période classique jusqu’à nos jours. Pourtant, l’idée que le roma n policier ou, plus généralement, le récit criminel existe comme genre au sein de la culture arabe n’est pas encore pleinement admise. Cet ouvrage propose donc à la fois une réflexion théorique sur la reconnaissance de ce genre dans son contexte et un ensemble d’études sur des exemples de fiction criminelle, qui couvre un vaste champ historique, géographique et médiatique, incluant des écrivains célèbres aussi bien que des auteurs de fiction pour la jeunesse, et qui s’intéresse aussi bien aux principaux praticiens actuels du roman noir qu’à ceux du roman à énigme, ainsi qu’à certaines productions cinématographiques et télévisuelles contemporaines.

Le récit criminel arabe / Arabic Crime Fiction comble ainsi une lacune théorique et historique. Regroupant plusieurs spécialistes de la littérature et du cinéma arabes et/ou du roman policier, ses différents chapitres dessinent une première vision d’ensemble d’un genre riche et varié, situé au carrefour entre les traditions narratives, philosophiques et juridiques du monde arabe, les réalités de la société contemporaine et les formes internationales du récit criminel. L’ouvrage Le récit criminel arabe / Arabic Crime Fiction démontre ainsi que le récit criminel arabe existe, même s’il n’est pas encore identifié comme tel par le marché de l’édition et n’a pas encore pleinement accédé à la reconnaissance de l’institution universitaire.



Arabic fiction has thematized crime ever since the classical period. However, the existence of detective stories or, more generally, of crime fiction as a genre within Arab culture has yet to be fully acknowledged. This book therefore offers both a theoretical reflection on this genre in its context and a set of studies on instances of crime fiction in the Arab world. Covering a vast historical and geographical range, it tackles famous writers as well as authors of young adult fiction, deals with the current practitioners of noir as well as with classical detective stories, and also focuses on the adjacent fields of film and television production.



Arabic Crime Fiction / Le récit criminel arabe thus fills a theoretical and historical gap in current scholarship. Bringing together specialists of Arab literature and cinema and/or crime fiction, it provides an overview of a rich and varied genre, at the crossroads between the narrative, philosophical, and legal traditions of the Arab world, the realities of contemporary society, and the international forms of crime fiction. It thus demonstrates that Arabic crime fiction does, indeed, exist, even though it is not yet fully recognized by the publishing market and academic institutions.

