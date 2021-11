L'ouvrage

Quelle est la valeur de la fiction aujourd’hui? Le mode fictionnel a-t-il sa place lorsqu’il s’agit de raconter des événements comme les guerres? Quelles stratégies le récit contemporain déploie-t-il pour dire la guerre telle qu’elle se déroule à notre époque? Ce thème suscite des difficultés, qui renvoient toutes de près ou de loin au danger de fausser la mémoire d’un événement historique traumatisant pour des collectivités. Ce livre montre comment une certaine poétique peut parvenir à négocier ces écueils.

L’étude de textes de théâtre et de romans de Wajdi Mouawad, Laurent Gaudé, Mathias Énard et Jean Rolin révèle que la littérature pallie un manque laissé par l’ouvrage historique, le reportage journalistique ou le témoignage, surtout, et paradoxalement, parce qu’elle exhibe sa fictionnalité. Cet ouvrage aborde les œuvres comme des laboratoires où sont testés les rapports entre narratologie et éthique. Il évalue la légitimité de la fiction, son intérêt et sa pertinence, et suggère qu’à l’ère postfactuelle le récit de guerre renvoie à nos valeurs et à nos croyances autant qu’à nos scrupules et à nos contradictions.

L'auteure

Kathryne Fontaine est professeure adjointe au Collège militaire royal du Canada. Elle détient un doctorat de l’Université de Toronto et elle est officière d’artillerie dans les Forces armées canadiennes.