Keivan Djavadzadeh

Hot, Cool & Vicious. Genre, race et sexualité dans le rap états-­unien

Amsterdam éditions

ISBN 9782354802226

18,00 €

240 p.

PRÉSENTATION

Communément associé à l’expression d’un discours misogyne, le rap reste un champ musical dominé par des hommes. Pourtant, les femmes l’ont très tôt investi : de la fin des années 1970 à aujourd’hui, de The Sequence à Megan Thee Stallion, en passant par Queen Latifah, Salt-N-Pepa, Lil’ Kim, Nicki Minaj et Cardi B, l’histoire du rap, c’est aussi celle des femmes talentueuses qui se sont emparées de ce genre. Qui ont écoulé des centaines de millions de disques et participé de manière significative au développement artistique et commercial de cette musique, sans pour autant être reconnues à la hauteur de leur contribution.

Cet ouvrage leur donne enfin la place qu’elles méritent. En rendant compte des rapports de domination et des formes de subjectivation possibles pour celles qui évoluent dans cette industrie, il restitue toute la diversité et la complexité de leur musique. Elles ont ouvert un espace de discussion sur des problématiques relatives à la condition des femmes noires des classes populaires et, à rebours des représentations hégémoniques, fait évoluer les mentalités dans la culture hip-hop sur des sujets aussi brûlants que la race, la sexualité ou les violences de genre. Que cela plaise ou non, la motherfucking bitch era n’est pas près de se refermer.

Keivan Djavadzadeh est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8. Membre du Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (Cemti), ses recherches portent sur les politiques de représentation dans les musiques et cultures populaires aux États-Unis. Il a publié de nombreux articles sur les questions de genre dans la culture hip-hop.