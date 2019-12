Flaubert. Histoire et étude de mœurs,

Textes réunis par Juliette Azoulai, Gisèle Séginger,

Presses Universitaires de Strasbourg, coll. "Formes et Savoirs", novembre 2019.

EAN13 : 9782868205483.

"J'aime l’histoire, follement." La passion de Flaubert rencontre celle de son époque qui a, selon lui, inventé le « sens historique ». Le romancier est fasciné par la nouvelle historiographie et, par ailleurs, il lit beaucoup Balzac qui voulait écrire l’histoire des mœurs de son temps. Sa pensée est aussi hantée par un imaginaire de 1789 et par le souvenir de 1848, que Flaubert aborde dans deux romans. L’histoire – parfois absente comme dans Madame Bovary – s’inscrit en profondeur dans les idées reçues, les manières d’être et de penser ou dans les sentiments. Au croisement de l’anthropologie historique, de la psychologie sociale et de l’histoire des représentations, des mentalités ou des sensibilités, le roman flaubertien participe à la révolution historiographique de son siècle.

SOMMAIRE

I. Histoire et actualité

Aude Déruelle – Les années 1840 chez Balzac et Flaubert : représentation du présent, représentation du passé

Éléonore Reverzy – « Les choses du jour » dans L'Éducation sentimentale. Flaubert romancier actualiste

Yannick Marec – Lecture rouennaise d'un épisode de L’Éducation sentimentale : les remords de conscience du républicain Dussardier après juin 1848

Joëlle Robert – Flaubert et le Prince rouge

Corinne Saminadayar-Perrin – Entre histoire et étude de mœurs : écrire l’événement

II. Histoire des pratiques culturelles

José-Luis Diaz – Ce qu’on écrit, ce qu’on lit, ce dont on cause : l’histoire littéraire et l’histoire culturelle vues de L’Éducation sentimentale

Olivier Bara – Du théâtre et des mœurs théâtrales dans L’Éducation sentimentale

Romain Benini – « Chapeau bas devant ma casquette / À genoux devant l’ouvrier » : L’Éducation sentimentale et les représentations du peuple

Juliette Azoulai – Flaubert dansomane : scènes de bal des années 1840

Jean-Marie Privat – L’arrière-pensée animale du récit

III. Histoire des sensibilités et des mentalités

Gisèle Séginger – De l’étude de mœurs à l’histoire du sentiment : Flaubert et Rousseau

Niklas Bender – Potentialité et indétermination : les personnages flaubertiens et l’avènement de la démocratie

Isabelle Pitteloud – « Une sorte de pudeur » : expériences de la honte dans Madame Bovary et L’Éducation sentimentale

Steve Murphy – L’illégitimité et la tache dans L’Éducation sentimentale

Nobuyuki Hirasawa – Les débats sur l’économie politique dans L’Éducation sentimentale : Flaubert et le libéralisme de Frédéric Bastiat

Anne Herschberg Pierrot – Stéréotypes et historicité

IV. Le roman de mœurs moderne : histoire privée, histoire collective

Philippe Dufour – L’Éducation sentimentale de 1845 : du roman intime au roman de mœurs

Jacques-David Ebguy – Un homme « fait de tous les hommes » ? Individu et société dans L’Éducation sentimentale

Stéphanie Dord-Crouslé – Naissance de madame Dambreuse, la « grande dame », dans les «scénarios intermédiaires » de L’Éducation sentimentale

Michel Brix – Poétique et politique. Le roman de mœurs et l’histoire dans la correspondance Flaubert – George Sand

Éric Le Calvez – L’Éducation sentimentale, « roman parisien »

Bernard Gendrel – « Le modèle le plus définitif du roman de mœurs » : retour sur la lecture de Flaubert par Paul Bourget

Bibliographie