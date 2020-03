Julien Zanetta, Niveurmôrre. Versions françaises du Corbeau au XIXe siècle,

Droz, collection "Histoire des Idées et Critique littéraire", 2020.

EAN13 : 9782600060318.

Un soir de décembre, un homme penché sur ses livres se voit dérangé par un bruit à sa fenêtre, qu’il ouvre. Entre alors un étrange oiseau qui répond d’une parole à ses questions : Nevermore, jamais plus. Telle est, en peu de mots, la trame du Corbeau, poème d’Edgar Allan Poe dont le succès fut tel qu’on le traduisit en français pas moins de seize fois entre 1853 et 1889.

Ce sont ces seize versions que cette édition rassemble. On en connaît certainement les plus célèbres – celles de Baudelaire et de Mallarmé –, mais les autres ? L’histoire de la traduction de ce poème suit, s’ajuste et se conforme à l’histoire du vers : entre l’invention du vers libre et les développements nouveaux d’une prose poétique tenant ensemble le lyrique et le prosaïque, ce demi-siècle est témoin de bouleversements formels inédits dont ces diverses versions portent la trace.

TABLE DES MATIÈRES



Introduction

Note sur l’édition



TEXTES

Edgar Allan Poe, 1844

Anonyme, 1853

Charles Baudelaire, 1853

William Little Hughes, 1856

Jean Baptiste François Ernest de Chatelain, 1857

Stéphane Mallarmé, 1860-1875

Olivier-Jules Richard, 1867

Eugène Goubert, 1869

Illustrations

Léo Quesnel, 1879

Émile Blémont, 1882

Bernard H. Gausseron, 1882

Ernest Guillemot, 1884

Maurice Rollinat, 1884

Anonyme, 1888

Gabriel Mourey, 1889

La Genèse d'un poème



Bibliographie

Index nominum