Jules Romains

Poèmes unanimistes (1904-1910)

édition d'Alessandra Marangoni

avec la collaboration d'Alexandre de Vitry

Paris, Classiques Garnier, coll. Société des Textes Français Modernes, 2021

EAN : 9782865033393 — 214 p. — 25 €

L’unanimisme dont Romains est le fondateur constitue un chaînon essentiel entre le futurisme naissant et le surréalisme à venir. Cette première saison poétique avant-gardiste, à l’enseigne de la vitesse et de la déambulation urbaine, se montre dans son éclat grâce à la publication de textes inédits depuis plus d’un siècle.

