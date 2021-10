Une histoire de la philosophie

tome I : La constellation occidentale de la foi et du savoir

[Auch eine Geschichte der Philosophie]

Trad. de l'allemand par Frédéric Joly

Depuis l’apparition du platonisme chrétien dans l’empire romain, la discussion sur la foi et le savoir a façonné le développement ultérieur de l’héritage philosophique des Grecs. Dans cette discussion Jürgen Habermas trouve le fil directeur de sa généalogie d’une pensée postmétaphysique. Il montre comment la philosophie — en parallèle à la formation d’une dogmatique chrétienne dans les concepts philosophiques — s’est pour sa part approprié des contenus essentiels issus des traditions religieuses et s’est transformée en un savoir capable de fondation. C’est précisément à cette osmose sémantique que la pensée séculière qui succéda à Kant et à Hegel doit la thématique de la liberté rationnelle et les concepts fondamentaux de la philosophie pratique qui, jusqu’à aujourd’hui, se sont révélés déterminants. Alors que la cosmologie grecque a été déracinée, les contenus sémantiques d’origine biblique ont été transférés dans les concepts fondamentaux de la pensée postmétaphysique.

L’histoire de la philosophie peut être aussi envisagée comme une succession irrégulière de processus d’apprentissage provoqués de façon contingente. Une telle « généalogie » non seulement met en évidence ces contingences, mais elle met en lumière la nécessité d’un concept compréhensif de raison et la conception que la pensée philosophique se fait d’elle-même à l’aune de ce concept. Habermas élabore une conception dialectique de l’émancipation de la science par rapport à la théologie et du savoir par rapport à la foi. Et il encourage l’instauration d’une relation dialogique vis-à-vis de toutesles traditions religieuses. La pensée postmétaphysique se situe entresciences et religion.

