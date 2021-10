Peintre, écrivain, soldat, homme de culture, Józef Czapski fait partie des plus grandes figures du XXe siècle (1896-1993). On ne se lasse pas de découvrir ce Polonais cosmopolite à travers ses œuvres picturales, ses écrits ou bien les témoignages de ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Ce livre retrace sa riche personnalité au long des différentes étapes d’une vie mouvementée, depuis son enfance dans un milieu aristocratique au début du siècle, sa jeunesse en Russie, son engagement dans le conflit polono-bolchevique, ses études à l’Académie des beaux-arts de Cracovie, puis à Paris au sein du groupe des « kapistes », jusqu’aux épreuves de la Seconde Guerre mondiale : internement dans les camps soviétiques, découverte de la vérité sur les massacres de Katyń, longue marche avec l’armée d’Anders et campagne d’Italie. Enfin, installé en 1947 en France, à Maisons-Laffitte, au sein du groupe d’exilés regroupés autour de la revue Kultura, il joue un rôle de médiateur intellectuel actif entre les blocs de l’Est et de l’Ouest.

Cette biographie d’une ampleur impressionnante s’accompagne d’une œuvre dont la dimension picturale, richement présentée dans ce volume, est complétée par l’analyse de ses témoignages sur la condition des victimes du stalinisme (Souvenirs de Starobielsk, Terre inhumaine), mais aussi de ses réflexions sur l’art et la littérature, et de quelques pages de son immense et singulier journal.

Autant d’« itinéraires de vérité » qui permettent au lecteur de partager les tourments d’un homme jeté dans l’Histoire, mais ne désespérant jamais de l’humanité.