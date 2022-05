Le laboratoire junior OVALE et le laboratoire VALE sont heureux de vous annoncer la tenue de la journée d'études 'Body Building in Literature' le samedi 11 juin 2022 à Sorbonne Université, dont vous trouverez le programme sur notre site internet https://ovale.hypotheses.org/.



Cette journée d'études pourra être suivie à distance. Pour recevoir le lien, envoyer un mail à laboratoire.ovale@gmail.com.



Comité scientifique : Alexis Tadié, Line Cottegnies et Fréderic Regard.

Journée d'études coordonnée par le bureau d'OVALE : Marie Duic, Alice Clabaut, Quitterie de Beauregard.

Journée d'études - Body Building in Literature



11 juin 2022

Salle D223 - Maison de la Recherche (28 rue Serpente)

Sorbonne Université





10h-11h30 - Building and Breaking the Body



Elodie Trolé (Paris VIII): 'She's alive!': Bodies in the (Un)Making in Steve Millhauser's short stories

Samantha Lemeunier (ENS Ulm): Sacré et sacrilège: le culte iconoclaste du corps chez William Carlos Williams

Sophie Mathieu (Sorbonne Nouvelle): Bodybreaking - Mutilation et disparition, (des)écriture du corps dans Tandis que j'agonise de William Faulkner





11h45 -12h45 - Reclaiming and Rewriting the Feminine Body



Maxence Gouleau (Sorbonne Université): 'We do not know the reason but must try, somehow, to find it out': Picturing Pregnancy in Sight, or the Curious Body Building Business of Literature

Juliette Bouanani (Paris Nanterre): Sharon Olds et la transformation du blason



14h-15h00 - Building the Queer Body



Charalampos Keivadinis (Sorbonne Université) : Body-unBuilding : le corps gay chez Tennessee Williams

Arthur Ségard (NYU): 'I can make you a man': La construction du corps genré dans les réécritures de Frankenstein



15h15-16h00 - Body Building / Body Writing : Du corps au texte et du texte au corps



Entretien avec Nicolas Chemla, auteur de Monsieur Amérique