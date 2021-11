Que pourrait être une éthique démocratique ? Telle est l’interrogation qui donne son relief à la réflexion développée dans cette Éthique de John Dewey et James Hayden Tufts. L’édition de 1932 traduite ici conserve la clarté pédagogique d’un ouvrage conçu, dans sa version originelle de 1908, comme un manuel universitaire, mais elle est enrichie par la prise en compte des questions sociales et politiques surgies au cours des années terribles qui séparent les deux textes, de la Première Guerre mondiale à la crise de 1929. De l’échec des tentatives de moralisation des relations internationales aux défis d’une société livrée aux forces du marché et en proie à l’individualisme, l’actualité des thèmes imposés, de la sorte, par les événements reste la nôtre sous de nouveaux visages.

La contribution de Tufts explore la façon dont chaque société sécrète son dispositif éthique. Dewey rappelle les traits des grandes philosophies morales avant de proposer leur dépassement, qui va de pair avec le dépassement du dualisme entre individu et société. La démocratie, fait-il valoir, a besoin d’une éthique en mesure de répondre aux revendications d’autonomie d’acteurs confrontés à des forces économiques et politiques aveugles.

Une nécessité qui se trouve plus que jamais au cœur de l’espace public.

