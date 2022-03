Cette anthologie d'essais s'articule autour d'une sorte de prêche de Theodore Francis intitulé Le soliloque de l'ermite, profession de foi contre les valeurs de son temps publiée à New York en 1915. Il est encadré par onze textes plus brefs publiés par ses frères dans les mêmes années et constituant une introduction aux thèmes qui leur sont chers : la nature, Dieu, la solitude, la malédiction.