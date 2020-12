Johannes Dahm, Ruth Lambertz-Pollan, Maiwenn Roudaut, Bénédicte Terrisse (dir.),

Karsten Forbrig, Clément Fradin, Gwenaëlle Zielinski (coll.),

Machines/ Maschinen. Les machines dans l’espace germanique : de l’automate de Kempelen à Kraftwerk,

Rennes, PUR, 2020 — 438 p. — EAN: 9782753580022 — 30,00 €



Premier ouvrage à offrir une vue d’ensemble sur les idées, objets et imaginaires de la machine dans l’espace germanique du xviiie au xxie siècle, ce volume remplit une fonction de passeur entre les aires francophone et germanophone. Ce nouveau prisme permet de redécouvrir l’œuvre d’écrivains célèbres du monde germanique, tels Benjamin, Rilke, Celan, Zweig ou Goethe qui côtoient des artistes de la musique techno ou du théâtre postdramatique moins connus en France.

Au milieu du recueil, une traduction de trois textes d’Alexander Kluge, inédits en français, entend mieux faire connaître l’œuvre de l’un des grands praticiens et penseurs des machines actuellement en Allemagne. L’ouvrage est une photographie de la recherche actuelle en études germaniques. Il met à l’honneur les sujets dont la « jeune » génération s’empare : les colonies allemandes en Afrique, les grands magasins berlinois, le cinéma allemand contemporain, l’histoire du Bundestag.

Par ses aspects méthodologiques et réflexifs, cet ouvrage collectif montre les mutations et passerelles entre, d’un côté, les disciplines traditionnelles que sont la littérature, la linguistique ou la didactique et, de l’autre, les humanités numériques, telles qu’elles sont en train de se constituer.

Table des matières

Johannes Dahm, Ruth Lambertz-Pollan, Maiwenn Roudaut et Bénédicte Terrisse Introduction

Partie 1 L’homme et la machine

Olivier Agard La barbarie positive de la machine : Kracauer, Benjamin, Gehlen

Léa Barbisan La machine comme partenaire de jeu : l’utopie de la technique de Walter Benjamin

Gwenaëlle Zielinski „Der technische Geist des Jahrhunderts“: Zur ambivalenten Darstellung der Maschine bei Stefan Zweig

Ingrid Lacheny Danser machinalement ou repenser le mouvement? Oskar Schlemmer ou le « danseur-machine »

Guillaume Robin Du Maschinen-Mensch au Mensch-Maschine : la techno comme outil pour repenser les liens du corps et de la machine

Karsten Forbrig „Mechanische Tiere“ – Rebekka Kricheldorfs postdramatische Sprechmaschinen

Simon Hagemann Maschinen in der performativen Kunst in Zeiten der Industrie 4.0

Partie 2 Potentiels théorique et politico-pratique de la machine

Christina Stange-Fayos Die Maschinenmetapher in der Staatsphilosophie der Moderne

Dominique Herbet Médias et éthique : la machine médiatique à l’exemple de l’affaire Barschel (1987)

Agathe Bernier-Monod La critique de la « machine » législative au Bundestag (1949-1957)

Isabell Scheele Les machines, un enjeu central des relations transcoloniales : l’exemple du Togo allemand et du Dahomey français

Rebecca Laffin Machines et apprentissages dans le manuel Lebendiges Deutschland : entre fascination et inquiétude .

Philipp Jonke Les machines et les grands magasins berlinois (1880-1910) : éloges et critiques de la mécanisation dans la grande distribution

Partie 3 Machine et création

Jens Liebich Der Dichter und die Maschinen: Flucht – Faszination – Furcht. Eine Spurensuche in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

Michael Woll Une machine contre la machine : le potentiel poétique des machines chez Hofmannsthal

Herbert Holl Le cerveau de la métropole : ordinateurs et chandelles d’Alexander Kluge

Alexander Kluge Trois textes-machines (traduction Kza Han et Herbert Holl)

Louise Dumas Automobile et cinéma : la rencontre de deux machines

Clément Fradin Paul Celan et les machines de l’année 1967

Alice Hattenville Trois machines dans le plus simple appareil : blanc acoustique combiné au diaphragme, dans l’œuvre d’Ingeborg Bachmann

Partie 4 Langages de la machine

Eva Schaeffer-Lacroix, Gilbert Magnus et Thierry Grass Usages variés de l’outil d’exploration de corpus TXM dans le contexte de l’allemand

Thierry Grass et Margarete Flöter-Durr Textométrie et évaluation comparative de la qualité d’une traduction sous l’angle de la pertinence

Dominique Dias Analyse outillée des données textuelles et genres de discours

Pierre-Yves Modicom Qu’est-ce qu’une machine linguistique ? Épistémologie de la technique et linguistique instrumentée

Anne Baillot Zahlenwahn oder Textliebe? Digitale Philologie als Disziplin und als Weltanschauung

Christoph König Comment on lit une page : de quelques conceptions de la matérialité, avec des lectures d’œuvres de Goethe, Nietzsche, Rilke et Hölderlin (traduction Isabelle Kalinowski)

Johannes Dahm, Ruth Lambertz-Pollan, Maiwenn Roudaut et Bénédicte Terrisse Conclusion .

*

Pour commander l'ouvrage: flyer Machines_Maschinen