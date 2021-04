J.M.G. Le Clézio. Faire de l’ici, du présent, du déployé, notre vraie demeure

Textes réunis par Marina Salles, Isabelle Constant & Nicolas Pien

Passage (s), collection " Regards croisés", 2021. Parution le 13 avril 2021.

EAN13 : ISBN9791094898819.

Dans ce volume de « Mélanges » offert à Jean-Marie Le Clézio, des écrivains et des artistes, des amis, des lecteurs fervents, de chaque continent et de toutes générations, sont réunis pour le remercier du bonheur qu’ils ont à lire ses livres ou des moments de «poésie » et de « beauté » qu’ils ont eu la chance de partager avec lui.

« Faire de l’ici, du présent, du déployé, notre vraie demeure », cette citation de L’Extase matérielle a servi de fil conducteur à la réalisation de l’ouvrage où sont représentés divers lieux qui composent l’archipel littéraire et personnel de l’écrivain : Maurice, la Bretagne, Nice, Paris, le Maroc, le Nigéria, le Mexique, le Panama, les Caraïbes, la Chine, la Corée...

Quelques écrits de Jean-Marie Le Clézio, peu connus des lecteurs, s’ajoutent aux lettres et aux témoignages, aux analyses inédites, aux poèmes et aux dessins qui rendent hommage à l’ami simple et chaleureux, à l’œuvre forte et généreuse, à l’écrivain dont la voix, enrichie des bruits du « Tout-Monde », porte au-delà des frontières.

Avec les contributions de Paul Isoart, Philippe Rey, Carl de Souza, Issa Asgarally, Umar Timol, Bruno Thibault, Pierre Lepape, Tanguy Dohollau, Michèle Gazier, Edmond Baudouin, Laurent Seksik, Gilles Jacob, Jean-Luc Godard, Michel Murat, Marina Salles, Yamen Manaï, Uli Wittman, Sami Tchak, Les élèves de l’école Total de Port-Harcourt, Stéphanie Janicot, Mahi Binebine, Gaëtan Brulotte, Aïcha Ayoub, Jean Meyer, Dominique Rault, Frankétienne, René Depestre, les étudiants de l’UWI, Xu Jun, Bi Feiyu, Dong Qiang, Michel Viegnes, Vénus Khoury-Ghata, Isabelle Constant, Bertrand Leclair, Isabelle Roussel- Gillet, Nicolas Pien, Naja Naja... et de nombreux textes de J.M.G. Le Clézio.