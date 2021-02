Jérôme Thélot,

Géricault. Généalogie de la peinture

L'Atelier contemporain, coll. "Studiolo" 2021

EAN: 9782850350337. — 288 p.

On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants de l’art français, pour ses têtes de fous qui n’ont aucun équivalent dans l’histoire de la peinture, et pour son immense tableau révolutionnaire et moderne, Le Radeau de la Méduse, chef-d’œuvre du Romantisme et protestation de la vie jusque dans la mort. On sait aussi que sa vie fut brève et fulgurante, son œuvre inachevée mais géniale, et que sa mémoire fut révérée par tous les artistes du XIXe siècle.

Mais on ne savait pas ce que Jérôme Thélot montre ici, que Géricault fut en outre un penseur, aussi grand qu’il fut grand artiste.

Postuler que l’œuvre de Géricault se laisse interpréter comme une généalogie de la peinture, c’est, pour mieux la voir, admettre qu’il y a en elle une autocompréhension de ses conditions, une réflexion des fondements sur lesquels elle repose, où se montre l’origine de toute image. Cette hypothèse qui est d’abord une méthode descriptive, devient peu à peu une vérité de plein droit, reconnue comme la pensée en acte immanente à l’œuvre entière. Elle donne à comprendre l’unité de celle-ci comme connaissance de soi, critique de la violence, affirmation de la vie, et lucidité de la compassion.

*

Table des matières

Avant-propos

I. La conscience de soi de la peinture

La double passion La vie et l’existence La naissance de l’art

II. Violence et représentation

L’invention de l’homme La généalogie Origine et inachèvement

III. L’instant sublime

L’histoire et l’instant Le sublime dédoublé Le moment des corps

IV. Image et compassion

La kénose de l’art Classicisme et modernité Les petits poèmes en prose de Géricault

V. La possibilité de l’œuvre

Un noir, un soldat, une épouse Les enfants et les fous « Peut-être l’avenir appartient-il aux hommes déclassés ? »

*

Jérôme Thélot, ancien élève d’Yves Bonnefoy au Collège de France, disciple aussi de René Girard et de Michel Henry, est essayiste et traducteur, et professeur de littérature française à l’Université de Lyon. Ses écrits portent sur la poésie romantique et moderne, sur la philosophie de l’affectivité, et sur les conditions de l’image. Il développe auprès

des auteurs qu’il interroge, en particulier Baudelaire, Rousseau, Dostoïevski, Sophocle, une poétique générale qui remonte à la fondation de la parole et de la représentation dans la violence originelle. Ses travaux sur la photographie ont d’abord décrit les conséquences de l’invention de celle-ci sur la littérature (Les inventions littéraires de la photographie, PUF, 2003), puis les caractères propres de sa phénoménologie (Critique de la raison photographique, Les Belles Lettres / Encre marine, 2009). Ses « Notes sur le poétique » (Un caillou dans un creux, Manucius, 2016) explicitent les attendus de sa recherche.

*

