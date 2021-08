Jérôme Devard

Pouvoir(s) et parenté dans la Matière de France

auteur de la préface : Bernard Ribémont

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2021

EAN : 9782406077480

935 pages

58 €

Les récits de la Matière de France sont des « machines normatives » qui englobent non seulement la « juridicité » de la pratique judiciaire antérieure et contemporaine aux xiie-xiiie siècles, ainsi que ses représentations ou reconstructions, mais également un système de références morales et comportementales.

