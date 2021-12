Les répliques du séisme provoqué par la Révolution française ont été ressenties durablement par les contemporains, et ce dès ses origines mais aussi au-delà. On les a étudiées dans les champs du politique, du social, de l’économique, et du culturel. Mais qu’en est-il dans le domaine spécifique du littéraire et dans le cas particulier des vers ? Quel rôle ces derniers ont-ils joué dans la diffusion et la commémoration de la Grande Révolution, de ses événements ou de ses grands personnages ? Les vers étaient presque omniprésents pendant la période d’étude – pensons aux odes, aux hymnes, aux chansons et au théâtre en vers.

Ce volume collectif étudie de près comment les vers ont participé à forger une, voire des mémoires de la Révolution tout au long de la période de 1789 à 1848, en France aussi bien qu’à l’étranger. Ce faisant, il jette une lumière nouvelle sur l’engagement politique des écrivains et sur leur contribution à la Révolution en tant que « lieu de mémoire ».



Jérémy Decot est doctorant et ATER en histoire moderne à l’Université Clermont Auvergne. Ses recherches portent sur l’histoire sociale et culturelle de la fin de l’Ancien Régime et de la Révolution française à travers l’étude prosopographique des poètes et de la poésie de cette période.

Clare Siviter est maître de conférences en théâtre français à l’Université de Bristol au Royaume-Uni et spécialiste du théâtre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Son livre, Tragedy and Nation in the Age of Napoleon, a été publié par Oxford University

Studies in the Enlightenment (Voltaire Foundation/Liverpool University Press) en 2020. Elle a codirigé plusieurs publications: celle-ci, Celebrity Across the Channel, 1750-1850 avec Anaïs Pédron, paru à l’University of Delaware Press en 2021.

