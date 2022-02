Présentation :

L'histoire des images est indissociable de l'histoire de l'art. Elle s'y distingue certes par des spécificités, comme l'histoire de l'architecture. Il serait impossible de dater et de localiser la plupart des images médiévales sans passer par l'histoire des styles et donc par l'histoire de l'art. On ne peut comprendre le sens d'une image sans ce préalable. Il ne s'agit pas pour autant d'isoler l'histoire de l'art dans une autonomie factice. L'art est profondément imbriqué dans l'histoire sociale, religieuse et politique. Les spécialisations morcelant les compétences, ces imbrications sont souvent ignorées ou mal comprises, de sorte que la solution d'un problème se trouve non moins souvent au carrefour des disciplines. Les essais réunis dans ce volume s'y situent en tout cas clairement, débordant constamment vers l'histoire religieuse et celle des idées philosophiques, parfois vers l'histoire littéraire ou celle des institutions. La plupart d'entre eux sont relatifs aux images, parfois davantage à leur iconographie ou à leurs déterminations extérieures, comme le culte dont elles sont l'objet, parfois pour les situer stylistiquement ou pour mettre en évidence les procédés mis en œuvre. Ils visent à rendre aux œuvres leur consistance, en traitant tour à tour du statut de l'image médiévale, des thèmes iconographiques et enfin des problèmes spécifiques à une œuvre ou à un ensemble d'œuvres.

Sommaire

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : MODALITÉS Sur le statut de l'objet d'art au Moyen Âge Autonomie de l'artiste ? Autonomie de l'art ? Qu'est-ce que l'art ? L'absence de second marché

Voir et entendre : notes sur le problème des images. De saint Augustin à l'iconoclasme

Le refus de l'image La réhabilitation de l'image Iconodules et iconoclastes Conclusion

Faut-il adorer les images ? La théorie du culte des images jusqu'au concile de Trente

L'empereur et le Christ La querelle des images La doctrine carolingienne et son infléchissement Le triomphe du culte des images en Occident Les critiques scolastiques envers le culte des images L'iconoclasme réformateur Le décret tridentin

L'emprunt des propriétés du nom par l'image médiévale

La recherche d'une syntaxe L'emprunt des propriétés sémantiques du nom La réhabilitation du sens littéral Typologie et théorie des suppositions Conclusion

À propos des influences byzantines sur l'art du Moyen Âge occidental

La flore sculptée du XIIIe siècle en France

La crise de l'anthropomorphisme médiéval

DEUXIÈME PARTIE : THÈMES ET MOTIFS Qu'est-ce qu'un crucifix ? Naissance et évolution du crucifix De la croix à l'image Une image comme les autres ?

Jésus gâches les noces à Cana Une curiosité amusante ? Saint Jean comme époux Marie Madeleine comme épouse Iconographie Conclusion

L'iconographie médiévale de la roue de la fortune

Un thème grégorien Les manipulations du thème Conclusion

La femme qui bénit Une bizarrerie iconographique La Vierge-Église Les miracles de la Vierge et des saintes Les femmes de la Bible Les abbesses Les dames du monde Les traces d'un malaise à partir de 1350 Conclusion

Hortus conclusus Le jardin clos du paradis Le jardin clos de l'Épouse Le jardin clos et pourtant ouvert

TROISIÈME PARTIE : OEUVRES Les portraits de Saint-Benoît de Malles et Saint-Jean de Müstair Fondations, donations et chronologie des chantiers: le cas des églises d'auvergne Fondations et donations Des chapiteaux posés ou sculptés postérieurement à la construction ? Saint-Étienne de Nevers comme modèle ? De la poutre à la voûte Parcours de sculpteurs Conclusion

Le décor antiquisant de l'abbatiale de Mozat

Les chapiteaux du cloître de Saint-Ours à Aoste 1.État du cloître 2. Caractères généraux du programme iconographique 3. L'histoire de Jacob 4. D'Adam et Ève à la réforme canoniale 5. Interprétation

Une Vierge gothique strasbourgeoise et les tribulations d'une image de culte

État de conservation Datation La Virgo gloriosa de la cathédrale retrouvée ? 4- Conclusion et épilogue

La madone de la cathédrale de Constance

Une peinture en très piteux état : le suaire de Turin Documents anciens Iconographie Style Conclusion

Index

Table des illustrations