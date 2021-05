Jean Wauquelin

Gerart de Roussillon

édition de Marie-Claude de Crécy

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes littéraires du Moyen Âge, 2021

Jean Wauquelin, compilant une vie en latin et « un livret rimet en rommant », met en prose la vie de Gérard de Roussillon, premier duc de Bourgogne et fondateur de Vézelay ; mêlant éléments épiques et hagiographiques, il retrace son cheminement de héros dominé par l’orgueil vers la stature de saint.

Table des matières