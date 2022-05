Jean-Pierre Richard (1922-2019) a été l’une des figures majeures de la critique littéraire française, qu’il a illustrée par ses travaux au confluent de la critique thématique et de la critique de l’imaginaire. Si des ouvrages comme Littérature et sensation (1954), Paysages de Chateaubriand (1967) et Études sur le romantisme (1971) en font un interprète éminent de la littérature la plus canonique, il a aussi été l’un des premiers critiques à s’intéresser frontalement à la littérature actuelle. Des Onze études sur la littérature moderne (1964) à L’État des choses (1990) ou Quatre lectures (2002), Jean-Pierre Richard a donné des analyses décisives d’auteurs contemporains, notamment de Philippe Jaccottet, André du Bouchet, Pascal Quignard, Pierre Michon ou encore Pierre Bergounioux. La "Nouvelle collection Langages", ressuscitée par Daniel Sangsue aux éditions La Baconnière, offre un volume réunissant les ultimes inédits et quelques textes rares de J.-P. Richard sous le titre "Sur la critique" et autres essais. Cette anthologie, qui vient commémorer le centième anniversaire de la naissance du critique et qui comprend notamment les "Petites notes sur le roman policier", une notice sur Céline et une microlecture appliquée à un passage du Voyage en Orient de Flaubert, est assortie de préfaces de Michel Collot, Christian Doumet, Philippe Dufour et Marta Sábado Novau : entre études, hommages et souvenirs, ces textes introduisent à l’univers critique de Jean- Pierre Richard, ainsi qu’à la personne d’un maître apprécié et inspirant.

—

Rappelons que la revue Europe avait salué Jean-Pierre Richard dans sa livraison d'avril 2019, emboîtant le pas à la revue Littérature en 2011, dans une livraison dont Jérémie Majorel avait donné une recension pour Acta fabula, mais aussi que, sous le titre "Jean-Pierre Richard embrasse Barthes", Sébastien Baudoin avait rendu compte en son temps de l'essai que le critique avait consacré à Roland Barthes, dernier paysage (Verdier, 2006).

—

Jean-Pierre Richard était logiquement au centre de la troisième livraison de notre revue Fabula-LhT consacrée aux "Complications de textes : les microlectures", où Anne Brouillet était revenue sur les "Conflits de lecture autour de Barbare : Rimbaud lu par Jean-Pierre Richard et Sergio Sacchi", et Florian Pennanech sur "Critique et totalisation dans Microlectures et Pages Paysages : Tout peut être dit".