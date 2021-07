Jean-Philippe Juchs

« Des guerres que aucuns nobles font entre eulx ».

La faide à la fin du Moyen Âge

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2021

EAN : 9782406112969 — 765 p. — 58 €

La faide, ou "vengeance privée", de l'aristocratie laïque est bien vivante à la fin du Moyen Âge, en France comme à Liège. L’auteur étudie les groupes engagés, leurs actions et les liens entre la genèse de l’État et l’évolution de la faide, qui se traduisent par une redéfinition des rapports entre le roi et la noblesse.

