Préface de Donatien Grau



« Cru. Parfois, sur la grille, seul un tableau respire, c’est Un atelier aux Batignolles de Fantin-Latour, et c’est fou de le voir ainsi, sans l’ennoblissement de la salle d’exposition, sans la mise en scène, l’éclairage, la distance, sans les voisins adéquats. La réalité de la toile y est plus puissante, sa surface plus présente, sa matière plus tangible. Comme si l’œuvre était nue. Tout me paraît plus concret dans les réserves. Âpre et cru. »

Maylis de Kerangal



Invités par le musée d’Orsay à revisiter ses collections, Maylis de Kerangal et Jean-Philippe Delhomme ont eu l’occasion d’arpenter les réserves de l’institution, lieu secret où sont conservées les œuvres quand elles ne sont pas visibles du public.

De leurs visites communes est né ce livre où les peintures de Jean-Philippe Delhomme font écho à un texte inédit de Maylis de Kerangal, témoignages de leurs impressions devant ces oeuvres en attente.