Cette anthologie propose une sélection d’œuvres littéraires importantes dans l’histoire déjà longue de la littérature postcoloniale et mondiale. Issue de la collaboration de spécialistes des sept domaines culturels formant le cercle primaire des langues coloniales – espagnol et portugais, anglais, français et néerlandais, allemand et italien –, elle ouvre à des lectures croisées entre des domaines qui s’ignorent trop souvent. Elle fait suite à l’anthologie théorique publiée en 2019, Penser la différence culturelle du colonial au mondial, dont elle est un complément essentiel.

Silvia Contarini est professeure de littérature et civilisation de l’Italie contemporaine à l’Université Paris Nanterre.

Jean-Marc Moura est professeur de littératures francophones et de littérature comparée à l’Université Paris Nanterre, membre de l’Institut Universitaire de France.