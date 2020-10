Jean Magnon. Théâtre complet

Bernard J. Bourque

G. Narr Verlag, coll. "Biblio 17"

Tübingen

Date de parution: 2020

EAN 13: 9783823384632

Prix: 128,00 € — 641 p.

Ce travail est la première édition critique du théâtre complet de Jean Magnon. De nos jours, on a tendance à considérer cet auteur comme un dramaturge mineur du dix-septième siècle qui était l’un des amis de Molière et qui mourut assassiné.

Cette édition critique a pour fonction de rendre les huit pièces de Magnon plus facilement accessibles et d’offrir des explications et des commentaires afin de faciliter leur lecture. De plus, une meilleure connaissance de ces oeuvres éclaircira notre compréhension d’un homme qui jouit en son temps d’une solide réputation littéraire. Les pièces sont présentées par ordre chronologique selon la date de publication. L’édition comporte une introduction et près de sept cents notes.

Sommaire/Inhalt

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

PRINCIPES ÉDITORIAUX

I. Éditions originales

II. Établissement du texte 3

ARTAXERXE

JOSAPHAT

SÉJANUS 1

LE MARIAGE D’OROONDATE ET DE STATIRA

LE GRAND TAMERLAN ET BAJAZET

JEANNE DE NAPLES

TITE

ZÉNOBIE REINE DE PALMYRE

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages antiques

II. Œuvres de Jean Magnon

III. Textes du XVIIe siècle

IV. Textes postérieurs à 1700

V. Outils de travail

INDEX DES NOMS CITÉS