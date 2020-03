Jean Galard,

La Joconde est dans les escaliers. La condition prosaïque,

Les Impressions Nouvelles, collection "Réflexions faites", 2020.

EAN13 : 9782874497537.

Robert Filliou, artiste franco-américain, a exposé en 1969 cet assemblage devenu célèbre : un balai-brosse, un seau, une serpillière et un écriteau accroché au balai, portant l’information « La Joconde est dans les escaliers ». C’était l’avis d’une éclipse de l’art, signifiée par l’absence d’une de ses icônes. C’était aussi la réduction d’un personnage illustre au statut ordinaire de concierge. Ce contraste produisait un effet trivial.

Élargissons : le délitement moderne de quelques idéaux traditionnels entraîne des conséquences également triviales. On explore ici, sur un mode doucement sarcastique, les manifestations de cet abaissement : propos et situations prosaïques, expansion de la banalité, propagation de la trivialité. Cependant cet essai, hostile aux généralisations maussades, cherche quels seraient la contre-pente ou les contre-pôles de l’hypothétique laminage contemporain. Des références à la vie commune, ainsi qu’à certaines œuvres d’art anciennes ou récentes, relancent, ici et là, cette réflexion sur la prose de la vie.

Jean Galard est agrégé de philosophie. Il a enseigné l’esthétique à São Paulo. Il a été attaché culturel d’ambassades et directeur d’instituts français à Casablanca, Niamey, Istanbul, Mexico, Amsterdam. Chargé de constituer les services culturels du Louvre, il les a dirigés pendant quinze ans. Il est l’auteur d’ouvrages sur ce musée et de divers essais. Il a publié en France notamment chez Actes Sud, Robert Laffont, Gallimard, Citadelles & Mazenod et abondamment à l’étranger.

RENCONTRE AVEC JEAN GALARD

Le 10 mars 2020

LIBRAIRIE MICHÈLE IGNAZI,

RUE DE JOUY 75004 PARIS