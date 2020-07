Jean Cléder et Gaëlle Debeaux (dir.),

Mots et images du sport. Le corps en représentation,

Le Bord de l'Eau, coll. "Arts en paroles", 2020.

EAN13 : 9782356877215.

Le sport s’écrit et se raconte, s’enregistre et se filme, se met en scène et se monte, sur des formats et des supports de plus en plus inventifs et diversifiés.

Que l’on soit pratiquants ou spectateurs, les sports occupent dans nos vies une place importante — sans avoir conquis de véritable dignité culturelle dans des sociétés où l’on distingue soigneusement, comme le bas et le haut, activités physiques et intellectuelles.

Faisant trace des rencontres publiques organisées à Rennes au printemps 2017, cet ouvrage interroge les représentations du corps provoquées par les sports. À travers un ensemble de textes, entretiens et documents, sportifs, journalistes, chercheurs et écrivains tentent de cerner ce qui se joue aujourd’hui dans les représentations du corps.

Avec les contributions de : Michaël Attali, Thomas Bauer, Natalia Bazoge, Jacques Bonnaffé, Philippe Bordas, Dominique Bougé-Grandon, Julien Camy, Bernard Chambaz, Jean Cléder, Vincent Côté, Mathieu Coureau, Gaëlle Debeaux, Vikash Dhorasoo, Yohann Fortune, Paul Fournel, Cyrille Guimard, Olivier Haralambon, Jean-Marc Huitorel, Jacques Josse, Sandy Montañola, Jean-Paul Ollivier, Fred Poulet, Virginie Troussier, Frank Wagner.