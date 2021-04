Les grands récits occidentaux, T.3 : Le pilier européen

Jean-Claude Maes (dir.)

Liber, 2021

24 CAD / EUR

296 pages

EAN13 : 9782895787204.

La psychanalyse – particulièrement chez Sigmund Freud – s’est inspirée, dans sa théorisation, des récits de la mythologie grecque. Les grandes figures de Narcisse, Œdipe, Icare, Aphrodite, miroirs grossissants de la complexité de la psyché humaine, ont été empruntées pour approfondir et illustrer des symptômes psychiques contemporains. L’originalité des trois tomes des Grands récits occidentaux est d’élargir cette réflexion sur d’autres époques, d’autres lieux, d’autres figures marquantes qui constituent notre mémoire collective occidentale.

Dans ce troisième tome, comme dans les précédents, les auteurs, historiens et philologues, ne racontent pas les récits mythologiques ou historiques. Ils sont suffisamment connus et, de toute manière, facilement accessibles dans diverses versions. Ce qui les intéresse c’est plutôt leurs structures, leurs significations et leurs portées. Il sera question ici des Vikings, des chevaliers de la Table ronde, d’Abélard et Héloïse, ainsi que Frankenstein, Don Juan, Don Quichotte, Hamlet, Jekyll et Hyde, Dorian Gray...

L’expérience de psychothérapeute de Jean-Claude Maes, directeur de ce collectif, lui a démontré la valeur significative du recours au paradigme narratif : « il me semble que les ‟récits de vie” des individus, des couples et des familles que je reçois en consultation s’appuient toujours peu ou prou sur les ‟grands récits” expliquant le collectif... Voilà ce à quoi ont été invités à réfléchir les contributeurs de notre projet : ces récits, que notre mémoire collective a conservés et qu’ils nourrissent encore, que nous disent-ils du monde qu’ils ont contribué à mettre en place ? ».

CONTRIBUTEURS :

- Jean-Claude Bologne, philologue et historien des liens amoureux et conjugaux

- Jean Canavaggio, Université de Paris Nanterre, directeur des œuvres de Cervantès dans la Pléiade (Gallimard)

- Dany-Robert Dufour, Université Paris 8

- Alban Gauthier, Université de Caen-Normandie

- Aurélia Gournay, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris)

- Stéphane Lebecq, Université Charles-de-Gaulle (Lille)

- Jean-Claude Maes, psychologie et psychothérapeute (Bruxelles)

- Jean Marigny, Université Stendhal (Grenoble)

- Alain Morvan, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris), directeur de Frankenstein et autres romans dans la Pléiade.