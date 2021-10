Jean Canavaggio, Dictionnaire Cervantès

Parmi tous les écrivains espagnols dont le nom est connu en France, Cervantès occupe sans conteste la première place, au point d’incarner parfois à lui seul l’éclat des lettres hispaniques. Voici désormais à la disposition du lecteur un dictionnaire de quelque cent trente articles qui lui permettront d’approcher au plus près la vie de l’écrivain, son époque, son œuvre (Galatée, poésies, théâtre, Nouvelles exemplaires, Don Quichotte, Persilès, Voyage au Parnasse), ainsi que sa postérité.

La fascination que Cervantès continue d’exercer sur nos contemporains, au terme de plus de quatre siècles, est due avant tout à Don Quichotte, ce qui explique le nombre d’articles qui lui sont ici consacrés et qui touchent à tous les domaines : réception artistique, qui s’observe chez Goya, Picasso ou Garouste ; réception musicale, dont témoignent Purcell, Richard Strauss, Manuel de Falla ; réception cinématographique, depuis George Pabst jusqu’à Orson Welles ; réception critique qu’attestent Unamuno, Ortega y Gasset, Thomas Mann, Michel Foucault ; mais aussi réception littéraire que déclinent, chacun à sa manière, Sterne, Diderot, Dickens, Flaubert, Dostoïevski, Melville, Kafka, Borges et, plus généralement, tous ceux qui, depuis le XVIIIe siècle, ont médité non seulement l’exemple que leur offraient les aventures d'un héros comique transfiguré par les romantiques en un chevalier d’idéal, mais aussi un texte fondateur, tenu souvent pour le premier roman moderne.

Jean Canavaggio, professeur émérite de l’Université Paris Ouest Nanterre, a été directeur de la Casa de Velázquez de 1996 à 2001. Il est l’auteur de nombreux travaux de référence sur la vie et l’œuvre de Cervantès.