Du Jansénisme au modernisme :

la bulle Auctorem fidei, 1794, pivot du magistère romain,

Jean-Baptiste Amadieu et Simon Icard dir.,

Paris, Beauchesne, coll. "Théologie historique", 2020, 318 p.,

EAN 13 : 9782701022932, prix de lancement : 27 euros, puis 32 euros.

Auctorem fidei n’est ni la plus connue ni la plus étudiée des décisions du magistère catholique à l’époque moderne. Dernier acte solennel contre le jansénisme, cette bulle passe souvent pour une reprise de condamnations antérieures, voire pour un appendice quelque peu surnuméraire. Considérée comme le point final d’une controverse au long cours, elle n’incite guère à explorer sa postérité. Parue en 1794, elle a la réputation d’être restée inaudible dans le fracas révolutionnaire. Pourtant, elle n’est pas une simple réplique de la bulle Unigenitus (1713). De plus, Auctorem fidei dépasse la simple question du jansénisme. Si le contexte de son élaboration conduit les commentateurs à interpréter la bulle à la lumière des démêlés jansénistes, d’autres lectures s’ajoutent à ce débat, notamment en raison de la postérité de ce texte qui constitue un tournant fondamental dans l’élaboration de la théologie intransigeante du premier xixe siècle – théologie intransigeante qui se poursuit notamment par le Syllabus des « erreurs modernes » établi par Pie IX en 1864 et culmine avec la condamnation du modernisme par Pie X à l’aube du xxe siècle. Auctorem fidei remet en cause une périodisation trop clivée entre l’obsession du jansénisme (xviie et xviiie siècles) et la traque du relativisme et du modernisme (xixe et xxe siècles). Replacée dans une histoire longue, cette bulle se révèle historiquement riche, à la croisée de questions doctrinales, juridiques, politiques, ecclésiologiques et historiographiques.

SOMMAIRE

Préface

Jean-Baptiste Amadieu et Simon Icard

CHAPITRE 1

Un fil rouge du jansénisme : l’obscurcissement général de la vérité

Simon Icard

CHAPITRE 2

Théologies scolastique et positive au temps du jansénisme tardif. Le contexte polémique de la 76e proposition censurée par la bulle Auctorem fidei

Sylvio Hermann De Franceschi

CHAPITRE 3

Laïcat et pouvoir du ministère ecclésiastique : Rome, l’épiscopat et le gouvernement français face à la consultation des cinquante avocats du parlement de Paris contre le concile d’Embrun (1727-1728)

Wolfgang Mager

CHAPITRE 4

Constitution dogmatique et contexte historique : regards croisés sur Auctorem fidei

Gérard Pelletier

CHAPITRE 5

La réception d’Auctorem fidei dans le jansénisme lombard-vénitien :

implications religieuses et politiques

Marco Rochini

CHAPITRE 6

La plus forte réaction italienne à la bulle Auctorem Fidei : les Riflessioni in difesa di M.r Scipione de Ricci e del suo Sinodo di Pistoja sopra la costituzione Auctorem fidei

Grazia Grasso

CHAPITRE 7

L’abbé Grégoire et Scipione de’ Ricci : leur position concernant la bulle Auctorem fidei

Jean Dubray

CHAPITRE 8

De la polémique anti-gallicane à l’affirmation d’un catholicisme intransigeant :

les usages d’Auctorem fidei dans les controverses religieuses en France

dans la première moitié du xixe siècle

Rémy Hême de Lacotte

CHAPITRE 9

Les usages d’Auctorem fidei dans les censures littéraires de l’Index au xixe siècle

Jean-Baptiste Amadieu

CONCLUSIONS

Philippe Boutry

ANNEXE

La bulle Auctorem fidei, traduite par Clément Villecourt (1850)

BIBLIOGRAPHIE

INDEX NOMINUM