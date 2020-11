Jacqueline Guittard, Émeric Nicolas, Cyril Sintez, dir.

Foucault face à la norme,

préfacé par Antoine Garapon.

Mare & Martin, collection "Libre Droit", 2020.

EAN13 : 9782849344965.

L’ouvrage est le deuxième opus de la série « Face à la Norme » faisant suite à Barthes face à la Norme : Droit, pouvoir, autorité, langage(s) (Mare & Martin, coll. Libre Droit, 2019). « Face à la Norme » est une série de colloques interdisciplinaires (ayant la Norme pour objet d’étude) ponctuée par des ouvrages collectifs. Elle ambitionne de questionner les grands auteurs de la French Theory, leur trajectoire de vie autant que leur œuvre, sur la question des normes telle qu'elle se pose avec acuité dans nos sociétés contemporaines. Le champ d’étude couvre la French Theory et la normativité juridique en lien avec les autres normativités.

*

En 1975, dans Surveiller et punir, Michel Foucault écrivait, à propos du système carcéral conçu comme instrument de base du pouvoir normalisateur de la société moderne : « [...] Une nouvelle forme de "loi" : un mixte de légalité et de nature, de prescription et de constitution, la norme. » Que dirait-il aujourd'hui de l’évolution démesurée des normes de toute nature dans les sociétés de contrôle biosécuritaires en train d'advenir sous nos yeux ?

Cet ouvrage relève le défi pluridisciplinaire de cerner le concept de norme chez Foucault comme sa posture normative, susceptibles de nourrir la réflexion critique du chercheur et du citoyen, également pris dans le dédale normatif contemporain.

Les contributeurs

Mark Antaki, Amélie Bescont, Mathilde Briard, Maxime Charité, Hervé Couchot, Vincent Forray, Pierre-Anne Forcadet, Benoît Frydman, Nathan Genicot, Thierry Guilbert, Nicolas Guillet, Jacqueline Guittard, Rafael Suguimoto Herculano, Emmanuel Jeuland, Joan Le Goff, Simon Lemoine, Jean-Arnaud Mazères, Dominique Messineo, Émeric Nicolas, Sébastien Pimont, Marie-Andrée Plante, Guillaume Roux, Raphaël Serres, Cyril Sintez

Le comité scientifique

Mark Antaki, Professeur l’Université Mc Gill, Montréal, Canada ; Frédéric Audren, Professeur à Sciences Po Paris ; Cédric Glineur, Professeur à l'Université d'Amiens ; Jacqueline Guittard, Maître de conférences en littérature française à l’UPJV ; Jacques Leroy, Professeur émérite à l'Université d'Orléans ; Émeric Nicolas, Maître de conférences HDR en droit privé à l’UPJV ; François Priet, Professeur à l'Université d'Orléans ; Cyril Sintez, Maître de conférences à l'Université d'Orléans ; Piotr Szwedo, Maître de conférences à l’Université Jagellonne, Cracovie ; Catherine Thibierge, Professeure à l'Université d'Orléans ; Mikhaïl Xifaras, Professeur à Sciences Po Paris

Soutiens financiers

L’ouvrage a bénéficié du soutien de l’Université de Picardie Jules, de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université d’Orléans, et en particulier des laboratoires Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJ Pothier EA 1212), Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens (CEPRISCA UR 3911) ainsi que du Centre d’Études des Relations et des Contacts Linguistiques et Littéraires (CERCLL UR 4283).

Le prochain opus, en cours de préparation, sera consacré à Deleuze Face à la Norme (parution au printemps 2021 aux éditions Mare & Martin).