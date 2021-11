En 1948, Jacqueline Duhême a vingt ans. Elle est apprentie dans l’atelier de Matisse. Elle s’y languit de Paul Eluard, qu’elle aime et qui lui écrit peu. Dans ses lettres quotidiennes, elle lui raconte sa vie auprès du maître et les visites d’amis célèbres, comme Chagall, Picasso, Skira et Prévert, déjà. Jacqueline orne les lettres de croquis et de dessins colorés. Chaque enveloppe est un petit tableau.



Ce livre reproduit un large choix des lettres, retraçant ainsi l’évolution du sentiment qui, du chagrin amoureux, se mue en une tendre amitié qui n’exclut pas les commandes : Jacqueline demande parfois au poète un conte à illustrer. La beauté et l’espièglerie des dessins de ces lettres nous font assister à la naissance de la célèbre imagière qu’est Jacqueline Duhême.