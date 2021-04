Jean-Yves Bonnefond, Antoine Bonnemain, Yves Clot, Mylène Zittoun

Le prix du travail bien fait. La coopération conflictuelle dans les organisations

La Découverte

ISBN : 9782348057854

20,00 €

228 p.

PRÉSENTATION

Réhabiliter le conflit pour améliorer la qualité du travail. La proposition n’est contradictoire qu’en apparence. Yves Clot et ses collègues montrent, à partir de l’action, comment le conflit autour de la qualité du travail peut devenir une méthode de coopération dans les organisations : c’est à ce prix que le travail bien fait est possible. À ce prix aussi qu’une écologie du travail devient crédible.

On peut rendre sa souveraineté au travail contre tout ce qui mine la fierté de l’acte professionnel en l’écartant de la boucle de décision. Ce livre explique comment s’y essayer en instituant la coopération conflictuelle, entre salariés comme entre ces derniers et leur hiérarchie. C’est la qualité du travail qui rassemble. Dans un monde saturé de conflits, le conflit de critères autour de la qualité du travail n’a pourtant pas droit de cité, laissant le travail « ni fait ni à faire » nous abîmer et abîmer la planète.

Yves Clot et ses collègues, en s’appuyant sur le récit de trois longues expériences de travail collectif, dans un EHPAD, dans le service de la propreté d’une grande ville et dans une usine automobile, regardent ce conflit en face. Au passage, ce sont les frontières entre dirigeants et dirigés qui se trouvent redessinées.

