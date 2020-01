JULES VERNE

Cinq semaines en ballon

Édition de William Butcher. Illustrations de Montaut et Riou

Collection Folio classique (n° 6747), Gallimard

Parution : 03-01-2020

528 p. — ISBN : 9782072722172

«J’ai écrit Cinq semaines en ballon non pas comme une histoire de ballons, mais de l’Afrique. La géographie et le voyage m’ont toujours fasciné», témoigne Jules Verne. Dans cette extraordinaire aventure, parue en 1863, trois hommes – un savant, un chasseur et un serviteur – explorent le cœur de l’Afrique. Ils y découvrent un désert mortifère, des tribus cannibales et l’emblématique source du Nil, dont ils devancent de quelques semaines la découverte réelle.

Appuyé sur une connaissance approfondie des explorations contemporaines, Verne se projette, par la fiction, dans cette dernière grande terre vierge du globe. Son roman foisonne de dialogues comiques, d’épisodes époustouflants, de scènes dramatiques et de débats sur l’altérité. Mais le véritable héros du roman est le ballon lui-même, dont nous suivons les aventures, en craignant pour sa vie. Le résultat est la parfaite synthèse du réalisme et de la fantaisie.

Voir le site de l'éditeur…