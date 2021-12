Cet ouvrage réunit une dizaine de propositions d’écriture créative, testées au fil des ans en ateliers. À partir de consignes simples mais détaillées, le jeu avec les contraintes permet de s’autoriser à lancer les mots sur le papier, comme autant d’exercices de liberté et de pistes à faire évoluer ! Les extraits littéraires choisis sont accompagnés d’une présentation de leurs enjeux et effets stylistiques, les exercices proposés sont suivis d’astuces et d’exemples commentés.



Goûtez au plaisir des variations et autres techniques à même de libérer les encriers ; plongez dans la saveur poétique des mots pour déployer la plume ; inventez une vie aux objets ; auscultez les résonances entre écriture et art pour faire vibrer les diapasons ; tissez les fils d’un récit, en quelques lignes ou à partir d’une première phrase : dans tous les cas, l’écriture peut ouvrir des espaces d’exploration ludiques et insoupçonnés !





L'auteur

Joanna Rajkumar est agrégée de lettres modernes, docteure en littératures comparées, enseignante de cinéma et de culture générale en classes préparatoires en région parisienne.