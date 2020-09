La connaissance de soi. XXIIes Entretiens de la Garenne Lemot

Dirs. : Jackie Pigeaux et Baldine Saint Girons

Presses Universitaires de Rennes, 2020

*

416 p.

30 EUR

ISBN : 978-2-7535-7976-7

*

DESCRIPTION :

Le retour sur soi est-il mortifère comme chez Narcisse ou bien peut-il constituer un instrument de salut et sous quelles conditions ? Peut-on faire coïncider le soi vu de l’extérieur « comme un autre », et le soi « senti », éprouvé de l’intérieur, pas vraiment « comme un autre » ? Se connaître soi-même, est-ce se connaître ou bien, loin de toute crispation identitaire, connaître tout court, co-naître à soi, aux autres et au monde, s’y entrelacer ?

*

SOMMAIRE :

- Leçons du mythe et de la poésie antique : l’image de soi entre illusion, artifice et révélation

- Vers les sciences de l’homme : certitudes et impasses de la connaissance de soi

- Mises en son et mises en scène : méconnaissance, reconnaissance et expérimentation

- Fictions poétiques et romanesques : vicissitudes de l’identification et de la désidentification

- Connaissance ou co-naissance ? De la productivité mathématique à la reconnaissance de l’homme préhistorique

