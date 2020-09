Imago-sémiotique chez Rabelais, Balzac & les pigeons bisets.

Le thérapeute, le clinicien & le chercheur

Jean-Paul Decoux

Éditions la Simarre, 2019.

235 p.

19.00 €

EAN : 9782365361187

"Cet essai étudie la physiologie des alternatives et des choix écologico-sociologiques et sexuels en prenant pour modèles symboliques le Y des Pythagoriciens, exploité par deux auteurs tourangeaux François Rabelais curé médecin ((...) 1484 - 1553) et Honoré de Balzac romancier (1799-1850), et le @ évoquant le vol anti-faucons des Pigeons culbutants.

L'imago-sémiologie de ces deux signes réversibles en miroir permet d'appréhender de manière critique la splendeur passionnée et la misère d'une pensée dualiste et d'une logique binaire et linéaire ainsi qu'une mimésis cherchant à représenter les comportements et « faits sociaux » et leurs atavismes récurrents apparemment imprévus, naturels ou artefacts.

En annexe, des publications professionnelles en libre accès sur Internet (2002-2009), ici centrées sur la représentation du réel et sa problématique, relient les deux parties de l'ouvrage. Deux mondes habituellement étrangers, ainsi associés par une certaine philomorie (goût pour l'éloge de la Folie, érasmienne en 1509) sémiologique, ludique et jocotique, subtilement agonistique et émancipatrice : la littérature comparée et les recherches fondamentales sur la variabilité des sex-ratios à la naissance." [sic]