Tarzan, l’homme sauvage. Actualité d’un mythe

Sous la direction de Jean-Pierre Andrevon

éd. Vendémaire

ISBN : 978-2-36358-345-1

Prix : 24 €

252 pages

Parution 20 août 2020

Tarzan : un nom magique qui invoque instantanément un cri mythique, une silhouette sautant de liane en liane, et tout un univers de jungles perdues, de cités oubliées et d’impitoyables affrontements avec des trafiquants sans scrupules. Né en 1912 de l’imagination du feuilletoniste américain Edgar Rice Burroughs, le Seigneur de la jungle, fils d’un lord anglais élevé par des singes après le naufrage sur une côte de l’Afrique occidentale du navire qui transportait ses parents, a immédiatement connu un succès phénoménal et pris d’assaut tous les supports de la culture populaire. Le cinéma, bien sûr, sous les traits notamment de Johnny Weissmuller puis, bien plus tard, de Christophe Lambert, mais aussi la bande dessinée, les jeux vidéo, les séries télévisées, les dessins animés…

À l’instar de Superman, la créature de Frankenstein, Zorro ou Dracula, Tarzan est devenu une icône de notre imaginaire collectif. Enfant sauvage, homme libre vivant un amour idyllique dans une nature inviolée, protecteur des animaux, héros de la lutte contre les forces d’exploitation et d’oppression des puissances colonisatrices, il incarne comme aucun autre les remords et les désirs refoulés de la civilisation moderne.Sous la direction de Jean-Pierre Andrevon, tour d’horizon des métamorphoses de cet invulnérable naufragé qui n’en finit pas d’être de notre temps.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un cri dans la jungle", par Michel Porret (en ligne le 7 octobre 2020)

Zorro, Batman, Superman, Doc Savage, Fantôme du Bengale, Flash Gordon, Dick Tracy : le panthéon des justiciers et des aventuriers individualistes du XXe siècle serait incomplet sans la figure baraquée de Tarzan. Enfant sauvage ou « homme libre » dans l’état de nature, confronté au struggle for life, le « Seigneur de la jungle » rencontre un succès planétaire dans toutes les formes de « culture populaire » – romans, films, bandes dessinées. Un ouvrage collectif mesure le périmètre et l’étonnante longévité du mythe de Tarzan.