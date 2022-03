Quels sont les moments où la critique se trouve dépassée par son objet ? Quand ne parvient-elle plus à remplir ses fonctions parce que le spectacle ébranle ses habitudes de perception, de compréhension et d’évaluation ? Cet ouvrage cerne, du XIXe siècle à nos jours, les œuvres dramatiques qui ont bousculé la critique dramatique. Il étudie aussi les réactions de la critique, ses facultés d’adaptation ou de résistance, sa capacité (ou non) à se réinventer face au radicalement neuf. Pluridisciplinaire, ce livre fait dialoguer monde universitaire et critique professionnelle journalistique.





Table des matières



Jérémie Majorel et Olivier Bara

Introduction générale



I. Formes inouïes



Olivier Bara

Introduction



Dramaturges inclassables

Barbara T. Cooper

« “Chaos sans suite”. Quelques pièces de Joseph Bouchardy devant la critique dramatique »



Alice Folco

Villiers de L’Isle-Adam, « éternellement injouable » ?

Quelques réflexions sur l’(in)fortune critique du Nouveau Monde depuis 1883



Quentin Rioual

Des références littéraires et picturales au secours des critiques.

La première réception transnationale des œuvres de Maurice Maeterlinck (1890-1895)



Olivier Neveux

Apprivoiser la démesure. (Auto)critique d’une écriture sur l’œuvre d’Armand Gatti



Spectacles composites



Marine Wisniewski

« Nous ne parlerons que de nouveautés. »

La presse d’annonces théâtrales face au café-concert



Krizia Bonaudo

Le cirque au théâtre au début du XXe siècle. De l’incompréhension au silence de la critique



Izabella Pluta

Le critique de théâtre doit-il retourner à l’école ?

Exercice analytique face à l’objet scénique intermédial



Sujets brûlants



Marjolaine Forest

« Oh ! si les femmes voulaient rester là où Dieu les a mises ».

La réception médiatique de La Esméralda, Cosima et L’École des jeunes filles



Camille Khoury

La critique, dépassée par le corps travesti ?

Pour une méthodologie des savoirs situés appliquée à la critique



Logan Connors

La critique dramatique face au théâtre national-militaire de la Révolution française



Hélène Ollivier

Rendre visible l’invisible ? Le critique dramatique à l’épreuve de la création carcérale



Arnaud Maïsetti

Lettre à l’Insensé II. Prendre d’assaut le malentendu d’écrire



II Répliques critiques



Jérémie Majorel

Introduction



Réponses éditoriales

Marianne Bouchardon

Écrire les « infiniment petits de la vie théâtrale » : la soirée parisienne dans le dernier quart du XIXe siècle



Cristina Trinchero

La presse périodique, espace de partage et de discussion des poétiques théâtrales pendant l’entre-deux-guerres : les revues de Gaston Baty



Nancy Delhalle

La réception du théâtre politique par la critique journalistique en Belgique francophone



Chloé Larmet

Chimères critiques



Sursauts théoriques

Amélie Calderone

L’œil artiste de Théophile Gautier. L’invention d’une critique idéale



Christophe Bident

Manières de détournement



Cristina Tosetto

Les chemins détournés de l’autofiction dans les critiques dramatiques



Yannick Butel

On finira par un haïku



Olivier Neveux

Mise en débat – Théâtre des Célestins (Lyon), le 17 octobre 2019, animée par Olivier Neveux (Théâtre/Public) avec Yannick Butel (L’Insensé), Jean-Pierre Han (Frictions), Jean-Pierre Léonardini (L’Humanité) et Nadja Pobel (La Scène, Théâtre(s), Le Petit Bulletin Lyon)



Exercices critiques



Pauline Khalifa

Artaud Passion, de Patrice Trigano, mise en scène par Ewa Kraska, avec William Mesguich et Nathalie Lucas, Théâtre du Roi René, Avignon Off 2019



Lyna Drici

Thomas Jolly, Thyeste au Théâtre des Célestins (Lyon), présenté du 12 au 16 janvier 2019



Candice Grousset

Thomas Jolly, Thyeste au Théâtre des Célestins (Lyon), présenté du 12 au 16 janvier 2019



Aline Gouasmier

Othello, d’après Shakespeare, mise en scène d’Aurore Fattier, Théâtre des Célestins (Lyon), 21-28 septembre 2019



Kaia Kapica

Les Sorcières de Salem, d’Arthur Miller, mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota, Théâtre des Célestins (Lyon), 2-10 octobre 2019



Marie Cuvillier

Le Monde renversé, collectif Marthe, Théâtre du Point du Jour (Lyon), 15-24 mai 2019



Alice Boucherie

Mon Cœur, par Pauline Bureau, Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon), 26-29 mars 2019



Samuel Robe

Le Laboureur de Bohême, de Johannes Von Saaz, mise en scène de Christian Schiaretti, Théâtre National Populaire (Villeurbanne), 25-29 septembre 2019



Clarisse Gramatikoff

Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, mise en scène de Christophe Perton, Théâtre des Célestins (Lyon), 9-13 avril 2019



Nathan Lahire

L’Assommoir, mise en scène de David Czesienski, Théâtre de la Renaissance (Oullins),

20-22 mars 2018



Notices bio-bibliographiques



Bibliographie indicative



Index des critiques dramatiques



Index des pièces de théâtre et des spectacles



Table des illustrations