J.-M. Vercruysse (dir.),

Caïn et Abel,

Graphê, n° 19

Artois Presses Université, collection "Graphè", 2021.

EAN13 : 9782848323800.

Il n'est de fratrie biblique plus célèbre que celle de Caïn et Abel. Le frère aîné tue son cadet par jalousie. Fondateur et primordial, le récit met en scène la naissance de la violence et pose de manière crue la question des relations familiales, de la place de l'autre dans sa différence et de l'égalité des chances. Le texte hébreu est complexe, voire lacunaire ; l’épisode a néanmoins connu, jusqu’à aujourd’hui, une grande postérité. Même si la figure de Caïn a suscité une attention plus grande, en raison de la place que lui accorde le livre de la Genèse, ce vingt-neuvième volume de la collection Graphè s’intéresse aux deux protagonistes, sous la thématique des frères ennemis. Ils incarnent des valeurs opposées et paradoxales. Abel a reçu la bénédiction divine mais meurt ; Caïn, dont le signe sur le front rappelle son crime, reste en vie et, bien qu’exilé, connaît une descendance nombreuse. Autant de questionnements sur le rapport à la différence, sur le fondement d’une société et son sens de la justice.

Les douze études rassemblées retracent les différentes étapes de l’interprétation du premier meurtre de l’histoire humaine, à partir d’une analyse approfondie de la péricope vétérotestamentaire (Gn 4, 1-16). D’Ambroise de Milan à Alain Mabanckou, du roman médiéval à la réhabilitation de Caïn sous la plume des Romantiques, durant les guerres de religion comme sous la Restauration, dans les littératures française (Du Bartas, Legouvé, Baudelaire, Sue…), francophone (Monique LaRue, Garcia Couturier), italienne (Salvatore Niffoi) et espagnole (Miguel de Unanumo), auteurs et artistes (F.-B. Hoffman, R. Kreutzer, G. Doré, L. Moynet) n’ont cessé d’interroger l’antagonisme entre les deux frères, quitte à modifier sensiblement la représentation traditionnelle du meurtrier et de sa victime.

Table des matières :

Jean-Marc VERCRUYSSE, Préface

André WÉNIN, Caïn et Abel. Un récit, des lectures

Gérard NAUROY, Ambroise de Milan face à l’histoire de Caïn et Abel ou l’art du détournement en exégèse

Adeline LATIMIER-IONOFF, La lignée des traîtres et des belliqueux : Caïn et Abel dans le roman médiéval

Vanessa OBERLIESSEN, Le personnage de Caïn dans la Seconde Sepmaine de Guillaume de Saluste Du Bartas

Paola PERAZZOLO, Mise en scène de La Mort d’Abel – du siècle des Lumières à la Restauration

Maya HADEH, Lecture de Caïn et Abel chez Charles Baudelaire : du mythe biblique au mythe personnel

Pierre-Emmanuel MOOG, Caïn, gardien de son frère ? Quand l’iconographie suscite une relecture du texte, de la violence à l’intériorité

Magalie MYOUPO, Réminiscences des figures de Caïn et d’Abel dans Le Juif Errant d’Eugène Sue

Jean-Luc LIEZ, Le Sacrifice de Caïn et Abel de Léon Moynet (1818-1892) : un jalon de la commémoration eucharistique dans l’art champenois (XIIe-XIXe siècle)

Catherine d’HUMIÈRES, D'un siècle à l'autre, d'un pays à l'autre. Le mythe de Caïn et Abel chez Unamuno et Niffoi

Anna ŻURAWSKA, Les figures de Caïn et Abel dans les littératures québécoise et acadienne : L’Œil de Marquise de Monique LaRue et Chacal, mon frère de Garcia Couturier

Laurence OLIVIER-MESSONNIER, Caïn et Abel en Afrique ou l’expansion du récit biblique par Alain Mabanckou.