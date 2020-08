Le sonnet

Jean-Marie Sapet (dir.)

Galimard

ISBN : 9782072906084

176 p.

3,20 €

PRÉSENTATION

14 = 8+6 = 4+4+3+3. Entendez par là : quatorze vers répartis en deux quatrains (strophes de quatre vers) suivis de deux tercets (strophes de trois vers), voici la formule poétique que le XVIe siècle jugea idéale. Cette forme fixe a donné des chefs-d’œuvre et continue à être aimée des poètes, car comme l’écrit notre contemporain Jacques Roubaud : «Un sonnet, c’est un objet d’art? – De plus en plus. »



Au fil du recueil :

• Préparation à l’oral : 2 explications de textes

• Préparation à l’écrit : 1 commentaire de texte



Le dossier est composé de 8 chapitres :

1 – Histoire littéraire : Les poètes de la Pléiade

2 – Le sonnet et son temps

3 – La fabrique du sonnet

4 – Les mots importants du sonnet (amour / aimer ; mort / mourir ; satire ; lyre)

5 – La grammaire

6 – Groupement de textes : À la découverte d’autres formes poétiques

Charles d'Orléans, «Le temps a laissé son manteau»

François Villon, «L'Épitaphe Villon»

Charles Baudelaire, «Harmonie du soir»

Comte Ferdinand de Gramont, «Autour d’un étang»

François Le Lionnais, «La LiPo (Le premier Manifeste)»

7 – Prolongements artistiques et culturels

8 – Exercices d’appropriation.