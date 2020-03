Folklore

Jean-Marie GALLAIS, Marie-Charlotte CALAFAT

La Découverte

Collection : Hors collection Essais & Documents

Parution : mars 2020

ISBN : 9782348059728

Nb de pages : 224



Quels liens unissent art moderne, art contemporain et folklore, des univers qu’en apparence tout oppose ? Employer le mot folklore, c’est convoquer une notion sujette à de multiples controverses et malentendus, et qui se retrouve néanmoins aujourd’hui encore au cœur de débats virulents, notamment en Europe. La définition même du folklore a suscité d’importantes polémiques : le terme, créé en Angleterre au milieu du XIXe siècle et signifiant littéralement le savoir du peuple, sera rapidement banni des milieux intellectuels et scientifiques au XXe siècle à cause de récupérations idéologiques ou de l’amateurisme de spécialistes souvent autoproclamés.

Le folklore serait un savoir légendaire transmis par voie orale et partagé par une communauté, sur un territoire défini. Au-delà des objets et des savoir-faire qu’il génère, le folklore recouvre un patrimoine vivant et immatériel : dialectes, légendes, musiques et chants, danses, rites, fêtes, us et coutumes ponctuant le calendrier des saisons et des croyances.

Cherchant des racines au sein même d’une culture indigène, les tendances folkloriques s’opposent, à l’origine, à la notion d’exotisme. Cette dimension identitaire a pu amener à faire revivre des pratiques jugées archaïques, menacées de disparition par l’industrialisation et la globalisation. Selon les cas, ces processus de sauvegarde et de résurgences peuvent être motivés par des réflexes réactionnaires ou des tentatives de résistance culturelle, parfois sous l’emprise de stéréotypes.

Pour autant, le folklore infiltre aussi de différentes manières des pans entiers de la modernité et de la création contemporaine. Loin des clichés d’un passéisme suranné et artificiel, les avant-gardes artistiques ont pu ainsi y trouver une source d’inspiration, une puissance régénératrice ou bien un objet d’analyse et de critique.

Feuilleter l'ouvrage…

Sommaire

Portrait de l’artiste en folkloriste, par Jean-Marie Gallais

Portrait du folkloriste en artiste, par Marie-Charlotte Calafat

Une quête des origines ?

Le nabi aux sabots de bois. Paul Sérusier et la Bretagne

Aux origines populaires de l’abstraction. Vassily Kandinsky, de l’ethnographie à la synesthésie

Le paysan des Carpates ? Constantin Brancuși et la Roumanie

À chacun son folklore. Identités nationales, arts et traditions populaires, par Anne-Marie Thiesse

Ambiguïtés et paradoxes

Des farandoleurs à New York. La « mission Barbentane » à l’Exposition universelle de 1939

La récupération du folklore par le régime de Vichy. Le témoignage des collections

Un artiste folkloriste en eaux troubles. René-Yves Creston

Entre l’authentique et le factice. La Suisse, une fabrique à folklore

Couleur locale. L’industrie du folklore et l’œil du tourisme, par Manuel Charpy

Un vivier de formes

Collecter les motifs. La constitution des répertoires

L’abstraction russe en terres ibériques. Natalia Gontcharova et l’Espagne

Les plis du futur. Le textile, de la pratique folklorique à l’art moderne

Déracinement, déterritorialisation, défolklorisation, par Arnaud Dejeammes

Explorer l’immatériel

Oralité et invention. Le colporteur et le collecteur

Rites et croyances au musée. Les collectes de Lionel Bonnemère

Surréalisme et superstition. André Breton, de la celtomanie à l’art magique

Créatures, mythes et rituels liés à la nature. Du néoprimitivisme à l’art chamanique

Muséographier le vivant, échapper à la beauté du mort ? Le folklore au musée, objet de fascination, par Marie-Charlotte Calafat et Jean-Marie Gallais

Enquêter, collecter, classer

Survivances archaïques. Préhistoire et folklore, ou l’histoire immobile

Work in regress contre work in progress. Le musée d’anthropologie active de Claudio Costa

De la dentelle bretonne au Web. Les errances pittoresques de Raymond Hains

Un folklore planétaire ?, par Jean-Marie Gallais

Annexes

Liste des œuvres exposées

Présentation des auteurs

Index des noms propres

Bibliographie

Voir le livre sur le site de l'éditeur…