Francophonie - Pour l'amour d'une langue

Jean-Marie-Gustave Le Clézio et al., avec la collaboration de Richard Werly

*

Date de parution: 25.05.2020

Nevicata Éditions, coll. "L'âme des peuples", 2020.

96 p.

9,00 €

ISBN : 978-2-87523-165-9

*

Que veut dire être francophone ? Le fait de partager une même langue forge-t-il une personnalité et une société? Depuis sa création en 1949, l'Organisation internationale de la Francophonie poursuit ce débat sans relâche et donne vie à la communauté mondiale des locuteurs du français. Mais faire ne suffit pas. Il faut s'interroger. Car la langue évolue. Elle dit le monde contemporain. Elle se retrouve dévorée, rongée, minée, métissée...

pour mieux se déployer. L'âme de la francophonie existe et ses grands auteurs en sont les héros. Ce petit livre n'est pas un guide, ni un lexique. C'est une aventure au pays merveilleux d'une langue toujours réinventée, aux côtés de quelques-uns des plus grands écrivains de notre époque. Il dit leur passion du Français, mais aussi leurs désillusions, voire leur peur. La victoire des mots ne s'obtient pas toujours en chantant.

Il faut, toujours, repartir à l'offensive. L'âme de la francophonie est celle d'un combat toujours mené au nom de la diversité et du respect de l'identité des peuples. Avec JMG Le Clézio, Barbara Cassin, Fawzia Zouari, Rithy Pahn, Dorcy Rugamba et Simon Njami. Avec la collaboration de Richard Werly.