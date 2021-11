Cet ouvrage, issu du premier colloque français consacré aux rapports entre football et littérature, a pour objectif de transformer le terrain de football en terrain de recherche et d'interroger le football comme acte discursif. À partir d’intervention d’universitaires spécialistes de littérature, de sociologie ou de linguistique, et d’entretiens avec des acteurs et commentateurs du monde du football, les contributions réunies ici interrogent les enjeux de représentation de ce sport, les jeux de ton et les partages génériques que l’écriture du football engendre, ainsi que le rapport de l’écrivain à ces nouvelles formes mythologiques coulées dans la société du spectacle.

Jean-Marc Baud est docteur en littérature française et agrégé de lettres modernes.

Vincent Bierce, docteur en littérature française, enseigne en CPGE à Saint-Étienne. Raphaël Luis est maître de conférences en littérature comparée à l'ENS de Lyon.

Sommaire

Introduction, Vincent Bierce



Première partie : Football et littérature



Football et littérature : panorama de la question, Benoît Heimermann



Cages dessinées : quel(s) discours(s) la bande dessinée véhicule-t-elle sur le football ?, Alain Demarco



Marginalité du gardien de but : petite ethnocritique de Peter Handke et Bernard Chambaz, Gilles Bonnet



Les écrivains contemporains et le football. Entretien avec Yamina Benahmed Daho et Bernard Chambaz animé par Jean-Marc Baud



Deuxième partie : Le football commenté par ses acteurs



Commenter le football. Entretien avec Vincent Duluc et Stéphane Guy, animé par Raphaël Luis



Le lexique des actions de jeu dans les commentaires de matchs de football : l’expression de la transmission du ballon, Pierre Corbin et Nathalie Gasiglia



Sur le terrain discursif du foot : paris, pronostics, le plaisir de prédire, Amélie Chabrier et Yoan Vérilhac



Football et dérision, Denis Saint-Amand



Entretien avec Vikash Dhorasoo, conduit par Vincent Bierce



Troisième partie : Football, société, politique



Le football au féminin. Table ronde avec Yamina Benahmed Daho, Audrey Keysers, Corine Petit et Jean-Nicolas Volff, animée par Gaëlle Debeaux



Les supporters peuvent-ils faire preuve d’humour ?, Nicolas Hourcade



Ego-géo du gardien de but : en(je)ux politiques, Barbara Chanal



Le football comme indice de démocratie, Yamina Benahmed Daho.