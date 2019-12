Les valeurs esthétiques du don

Jacinto Lageira et Agnès Lontrade (dirs.)

Mimésis, 2019

*

242 p.

22 EUR

ISBN : 9788869762031

*

DESCRIPTION :

Dans cet ouvrage collectif, des spécialistes de philosophie de l’art et d’esthétique, au lieu de se borner à critiquer le fonctionnement actuel du monde de l’art, nous proposent une pensée et une action s’appuyant sur un tout autre modèle : celui du don avec ses ambivalences. Au coeur de ces travaux, se situe le célèbre Essai sur le don (1924) de l’anthropologue Marcel Mauss. Les textes ici réunis cherchent à poursuivre la réflexion que le M.A.U.S.S. (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales) mène depuis 1981 dans d’autres domaines (sociologie, anthropologie, philosophie, droit, économie, etc.) en l’amenant sur le terrain de l’art contemporain, de son exposition et de ses pratiques. Peut-être une façon de remettre l’art et la création « les pieds sur terre » : ni envolée romantique dans le surhumain, ni absorption totale par le système du marché et des institutions artistiques.

Jacinto Lageira est professeur en philosophie de l’art et en esthétique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et critique d’art. Parmi ses dernières publications : Jean-Marc Bustamante. Cristallisations (2012) ; Regard oblique. Essais sur la perception (2013) ; L’art comme Histoire. Un entrelacement de poétiques (2016).

Agnès Lontrade est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en esthétique et philosophie de l’art à l’université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne. Elle est l’auteure de l’ouvrage Le Plaisir esthétique. Naissance d’une notion (2004), codirectrice des collectifs Juger l’art ? (2009), La Critique : art et pratique (2016), ainsi que du numéro 28 de Figures de l’art, « Esthétique du don. De Marcel Mauss aux arts contemporains » (2015).

Voir le site de l'éditeur...